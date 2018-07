Pri útoku na vládnu budovu v Iraku zahynul zamestnanec úradu guvernéra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 23. júla (TASR) - Život jedného človeka si vyžiadal útok dvoch ozbrojencov, ku ktorému došlo v pondelok v meste Arbíl v irackom Kurdistane. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Jerusalem Post.O život prišli aj obaja útočníci; jeden z nich sa vyhodil do vzduchu, druhého zastrelili zasahujúce bezpečnostné sily.K útoku na sídlo guvernéra došlo v piatok okolo 07.45 h, keď dvaja ozbrojenci, pravdepodobne z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), spustili paľbu na stráže pred budovou a odzbrojili ich. Následne vnikli do budovy a zabarikádovali sa na treťom poschodí.Kurdské bezpečnostné sily budovu obkľúčili a pokúsili sa militantov zneškodniť. Počas "čistiacej" operácie jeden z útočníkov inicioval nálož, ktorú mal pripevnenú na tele. Druhý podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri prestrelke s príslušníkmi poriadkových síl.uviedol guvernér provincie Arbíl Nawzád Hádí.