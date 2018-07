Raab: Británia by mohla odmietnuť účet za brexit, ak sa nedohodne s EÚ

Britský minister pre otázky brexitu Dominic Raab. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo by mohlo odmietnuť zaplatiť Bruselu tzv. účet za rozvod vo výške 39 miliárd libier (43,60 miliardy eur), ak nedosiahne obchodnú dohodu pred svojím odchodom z Európskej nie (EÚ). Uviedol to britský minister pre brexit Dominic Raab.Raab pre nedeľník Sunday Telegraph povedal, že podľa článku 50 Lisabonskej zmluvy musí existovať "podmienenosť" medzi platbou pri výstupe a vytvorením nového vzťahu s EÚ.Argumentoval, že článok 50 o odstúpení od zmluvy vyžaduje aj pokrok v otázke budúcich vzťahov. Tieto dva body sú prepojené a nemalo by sa stať, že jedna strana svoju časť dohody splní a druhá nie, prípadne bude postupovať pomaly, citoval ho Sunday Telegraph.Jeho postoj je v rozpore so stanoviskom ministra financií Philipa Hammonda, ktorý v decembri minulého roka vyhlásil, že je pre neho nepredstaviteľné, aby si krajina ako Británia neplnila záväzky, ktoré predtým uznala za svoje. Pripomenul vtedy, že Londýn by tak nemohol byť dôveryhodným partnerom pre budúce medzinárodné dohody.Raab tiež uviedol, že kritici sa mýlia, ak si myslia, že britská premiérka Theresa Mayová by nepripustila odchod z EÚ bez dohody, keby musela.Zároveň obvinil EÚ zzvyšovania tlaku na rokovaniach o brexite.Medzitým jeho predchodca na poste ministra pre brexit David Davis pre nedeľník Sunday Express povedal, že premiérka potrebujepokiaľ ide o plány na brexit.Najnovší prieskum You Gov pre The Sunday Times totiž ukázal, že len 16 % voličov sa domnieva, že Mayová vedie dobre rokovania o brexite, zatiaľ čo 34 % verí, že bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson robil lepšiu prácu.Anketa tiež ukázala, že 38 % respondentov by volilo novú stranu, ktorá by sa zaviazala k brexitu, pričom 24 % je pripravených podporovať krajne pravicovú protiimigrantskú, protiislamskú stranu. A zároveň každý tretí volič (teda zhruba 33 % opýtaných) je pripravený podporiť novú centristickú stranu proti brexitu.(1 EUT = 0,89445 GBP)