Pri útoku na vojenskú základňu v Burkina Faso zahynulo 24 osôb

Ouagadougou 20. augusta (TASR) - Na 24 mŕtvych stúpol počet obetí útoku na vojenskú základňu, ku ktorému došlo v pondelok v severnej časti afrického štátu Burkina Faso. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej armády.Pri útoku v oblasti Koutougou v provincii Soum bolo podľa armády zranených aj sedem ďalších ľudí, zatiaľ čo päť osôb je dosiaľ nezvestných. Prvotná pondelňajšia správa armády hovorila omŕtvych vojakoch, pripomína AFP. Agentúra uvádza, že išlo o dosiaľ najkrvavejší útok voči armáde v tejto vnútrozemskej africkej krajine.Podľa zdroja z prostredia bezpečnostných síl, ktorý si neželal byť menovaný, spáchalo útok "ktorí sa k vojenskej základni priviezli na motorkách a pick-upoch." uviedol zdroj. Dodal, že ozbrojenci strieľali z ťažkých zbraní.K pondelňajšiemu útoku došlo len štyri dni po tom, ako ozbrojení muži, pravdepodobne džihádisti, vtrhli v noci na piatok do dediny na nepokojnom severe, zabili 15 ľudí a vyplienili a podpálili obchody.Doterajší najhorší útok islamských militantov proti armáde Burkiny Faso si vyžiadal 12 mŕtvych vojakov v oblasti Nassoumbou, takisto v provincii Soum, a došlo k nemu v decembri 2016.Chudobná Burkina Faso bojuje posledné štyri roky so silnejúcou vlnou džihádistického násilia, ktoré sa začalo na severe krajiny, ale neskôr sa rozšírilo aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom.Väčšinu útokov v tejto bývalej francúzskej kolónii pripisujú skupine Ansárul Islám, ktorá sa objavila v decembri 2016 neďaleko hraníc s Mali, a tiež Skupine na podporu islamu a moslimov (Džamáat Nasrat al-Islám wa l-Muslimín), ktorá prisahala vernosť organizácii al-Káida v islamskom Maghribe.Tieto skupiny sú údajne zodpovedné za približne 500 mŕtvych od roku 2015. Na hlavné mesto Burkiny Faso, Ouagadougou, zaútočili trikrát.