Pri veľkom čistení rieky Ipeľ sa predstavilo niekoľko noviniek

Územie, ktoré spadá do rozvojovej línie Balassa-Madách, je kultúrne a historicky veľmi bohaté, má vysoký prírodný potenciál a svojím umiestnením na hranici dvoch okresov a dvoch štátov má potenciál stať sa nosným územím rozvoja cestovného ruchu v celom regióne Novohradu. "Vytvorenie produktovej línie Balassa - Madách môže mať pozitívny ekonomický dopad na región, keďže sa môžu začať rozvíjať ostatné služby cestovného ruchu v regióne, ako sú napríklad reštauračné služby, ubytovacie služby a služby informačno-vzdelávacie. Teším sa, že cez schému pomoci Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja môžeme podporovať takéto projekty" uviedol Attila Agócs, predseda komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja krajského zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie vo výške 35 000 eur. Obce vložili do realizácie projektu spoločne ďalších takmer 22 tisíc eur.V rámci projektu "Balassa-Madách" vznikla cyklopožičovňa v areáli termálneho kúpaliska v Dolnej Strehovej. Druhou aktivitou obcí v tomto projekte je úprava vyznačenej cyklotrasy /spevnenie povrchu poľných a lesných úsekov cyklotrasy/ medzi obcou Dolná Strehová a obcou Trenč - časť Rároš, ktorá prechádza cez obec Ľuboriečka a miestnu časť Osušie, ktoré slúži aj ako pútnické miesto. Ďalej cyklotrasa prechádza popri rodinnej farme Lavella, ktorá je držiteľkou značky Regionálny produkt Novohrad. V areáli farmy sa nachádza aj predajňa syrov, syrových výrobkov a zdravej výživy. V rámci tretej aktivity vznikol v obci Trenč - v časti Rároš stály dok pre zabezpečenie naloďovania na splav rieky Ipeľ. Splav Ipľa na tomto úseku zabezpečuje obec Bušince, splav je možné rezervovať si napríklad prostredníctvom rezervačného systému Banskobystrického kraja na webe www.zahoramizadolami.sk. Celý súbor aktivít v projekte smeruje k zlepšovaniu infraštruktúry a služieb návštevníkov, ktorí budú objavovať krásy regiónu buď na bicykli alebo z kanoe či člna. Aby si návštevníci mohli užiť obidva spôsoby, obec Trenč nadobudla cyklovozík "Návštevník vďaka novému vozíku bude môcť odovzdať bicykel pri Madáchovom moste, následne splaviť Ipeľ smerom k obci Bušince, kde mu jeho bicykel prevezieme na cyklovozíku a on si ho tam vyzdvihne po dokončení splavu" upresnil starosta obce Trenč Andrej Barcík. Ďalšou aktivitou bolo vytvorenie zázemia pre oddych návštevníkov formou zriadenia turistickej útulne úpravou a zrekonštruovaním priestorov v bývalej kasárni v cieľovom prístave splavu v obci Bušince. V rámci spoločných aktivít sa tiež vybuduje nová, prepojovacia lesná cyklotrasa z obce Veľké Zlievce - cez miestnu časť Mlynská Dolina do Dolnej Strehovej."Realizáciou týchto aktivít sa vytvorí turistická ponuka, ktorá môže byť pre návštevníkov veľmi atraktívna, keďže spája športovo – rekreačný cestovný ruch s kultúrno - poznávacím. Celý produkt sa bude dať zakúpiť online cez rezervačný portál Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk " povedal Tomáš Krahulec z oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.Splav rieky Ipeľ patrí k neopakovateľným zážitkom trávenia voľného času v regióne Novohrad v Banskobystrickom kraji. Táto atrakcia sa v posledných rokoch teší neustále zvyšujúcemu záujmu zo strany verejnosti. Svoju rolu pritom zohráva najmä dostupnosť a krásna príroda. Podľa Tomáša Krahulca z OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie "sú reakcie na splav pozitívne, ľudia sú ohúrení a chcú si splav zopakovať. Priznávajú, že taký zážitok na Ipli nečakali. Dokonca aj domáci, ktorí tvrdia že Ipeľ poznajú, sú prekvapení, čo všetko sa dá vidieť a aké krásne scenérie splav ponúka."Obce Novohradu Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Mikušovce, Rapovce, Kalonda, Mučín, Lipovany, Trebeľovce, Holiša, Boľkovce, Pinciná, Vidiná, Bušince sa opäť zapojili do veľkého čistenia rieky Ipeľ /8. – 11. augusta 2024/, ktoré dobrovoľníci organizujú už niekoľko rokov. Niektorí z brehu a tí akčnejší z člnov. "Vyzbieralo sa 69 vriec drobného odpadu. Je to veľa, ale menej ako v minulosti. Aj toto je dôkazom, že zálohovanie obalov prináša svoje ovocie" doplnil starosta obce Trenč Andrej Barcík. Cieľom podujatia bolo okrem vyčistenia rieky od odpadkov aj poukázanie na to, že rieka poskytuje vynikajúcu možnosť ponúkať turisticky atraktívny produkt, ktorý môže do regiónu pritiahnuť nových návštevníkov a to nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska a Česka. Podujatie s príznačným názvom "Veľké čistenie Ipľa" bolo podporené oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.