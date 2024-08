Blanár „spí sladkým spánkom“ v čase očakávaného útoku na Izrael, podľa Valášeka sú životy Slovákov v regióne ohrozené (video)

Očakáva sa odplata Iránu

13.8.2024 (SITA.sk) - Minister zahraničia Juraj Blanár Smer-SD ) popri prázdnych rečiach o údajnom riešení fiktívnej ropnej krízy zabudol na slovenských občanov a občianky, ktorých životy môžu byť ohrozené pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Povedal to v utorok na tlačovej besede poslanec parlamentu za Progresívne Slovensko Podľa neho Blanár „spí sladkým spánkom“ v čase, keď sa očakáva útok na Izrael. Poukázal na to, že renomovaný denník New York Times v pondelok napísal, že Izrael je v pohotovosti z dôvodu očakávanej odplaty Iránu, Financial Times mal titulok Región čaká vojenskú odpoveď Izraelu.„Je to na prvých stránkach novín práve kvôli urgentnosti hrozby. Ak sa obavy potvrdia, či už to bude otvorená vojna, alebo výmena rakiet, životy Slovákov a Sloveniek v regióne môžu byť ohrozené,“ poukazuje Valášek.Dodal, že len organizácia Hizballáh má k dispozícii desiatky tisíc rakiet, Irán je ešte lepšie vyzbrojený a treba rátať aj s odvetným útokom Izraela. Iné krajiny už podľa Valášeka na hrozbu reagovali na weboch svojich ministerstiev zahraničia a upozorňujú svojich občanov. Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Valášek pripomenul, že len pre pár dňami bol prepustený na slobodu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik , právoplatne odsúdený za prijímanie úplatkov od zločineckej skupiny takáčovcov Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) podľa neho bezdôvodne odvolala šéfov popredných kultúrnych inštitúcií a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) uráža novinárky za to, že poukázali na kšeft pre jeho suseda - právnika.Poslankyňa Tamara Stohlová (PS) doplnila, že minister Taraba nie je schopný vyriešiť skládku vo Vrakuni. Všetko toto sú dôvody, pre ktoré v utorok večer o 18:00 organizuje PS spolu so stranou SaS protest na Námestí SNP v Bratislave. Politici však na pódiu vystupovať nebudú.

Stohlová upozorňuje na to, že riešenie skládky v bratislavskej Vrakuni, ktorým sa chváli minister Taraba, v skutočnosti poškodilo obyvateľov.

„Taraba povedal, že práve analýza v tomto prípade ho presvedčila, že advokátskej kancelárii svojho kamaráta Patrika Podhorského má zazmluvniť služby za asi 600-tisíc eur. V skutočnosti však analýza tento rok viedla k tomu, že sa zrušila zmluva na vybudovanie tesniacej steny v čase, keď znečistenie zo skládky každý rok postupuje o 500 metrov hlbšie do chránenej oblasti s vodnými zdrojmi. Stena mala zastaviť rozširovanie znečistenia,” povedala Stohlová.

Taraba podľa nej opakuje, že zmluvu musel zrušiť, lebo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže sa cena dodatkom navyšovala o viac ako 20 percent. Zákon pritom takéto navýšenie umožňuje, ak je to ekonomicky efektívnejšie ako spustenie nového obstarávania.

Minister nemá riešenie

„Pri vrakunskej skládke prináša každé zdržanie nevyčísliteľné škody. Aj preto vláda v apríli ministra zaviazala do dvoch mesiacov predstaviť náhradné riešenie, no doteraz nemáme nič,” poukázala Stohlová.

Ľudia žijúci v okolí skládky a na Žitnom ostrove prišli podľa slov poslankyne pre Tarabovo babráctvo o nádej na skoré riešenie problému, kým právnik Podhorský získal lukratívny biznis a Taraba kontrolu nad budúcim zadávaním zákazky.