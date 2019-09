Pri výbere jazdeného auta je vhodné trvať na testovacej jazde

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 24. septembra (TASR) - Kúpa auta znamená pre väčšinu Slovákov nemalé výdavky aj v prípade, že ide o jazdené vozidlo. Práve preto je nutné venovať zisteniu jeho technického stavu dostatok pozornosti. Jedným z najdôležitejších krokov pri preverovaní kvality vozidla je testovacia jazda.Podľa Petra Vaněčka, prevádzkového riaditeľa Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto, práve testovacia jazda dokáže odhaliť mnohé nedostatky, ktoré pri obyčajnej statickej kontrole nie je možné odhaliť."Pokiaľ zákazník kupuje auto na inzerát alebo v autobazáre, ponúka sa tak príležitosť zistiť, ako s ním jeho doterajší majiteľ zaobchádzal. Aj to môže byť pri rozhodovaní sa o kúpe podstatné," zdôrazňuje Vaněček. Vhodné je, podľa neho, mať skúseného automechanika, ktorý je schopný pri kontrole rozpoznať skutočný stav auta, a preto je vhodné si jeho prítomnosť pri kúpe zaistiť.Každý automobil môže byť náchylný na iné problémy, avšak veľa bežných opotrebení sa dá u všetkých áut odhaliť rovnakým spôsobom. Určite najdôležitejšou časťou každého auta je motor. Ten by mal byť pred skúškou studený. Kupujúci by mal začať pomalým rozjazdom. Chod motoru by mal byť plynulý, bez akéhokoľvek trhavého pohybu. Je dobré zrýchliť až do maximálnych otáčok, pričom v zábere motora by nemali byť žiadne straty výkonu. Motor sa nikdy nesmie pri skúšobnej jazde prehrievať a teplota sa musí držať v normále.Pri skúšobnej jazde by mal šofér na rovnom úseku dať na malú chvíľu ruky z volantu, aby videl, či auto neťahá do strany. Tento postup je dobré skúsiť pri zvyšovaní a znižovaní rýchlosti.Účinnosť bŕzd možno overiť pri prudkom brzdení z vysokej rýchlosti. Dôležité je zistiť, či brzdy neslabnú, či sa pri opakovanom brzdení neznižuje ich účinnosť. Na rovnom úseku na chvíľu uvoľnite volant a brzdite. Pokiaľ auto „nedrží stopu“, sú na vine zlé brzdy, uchytenie náprav, chybná geometria alebo zodraté pneumatiky.Na test polosi je treba vybrať miesto, kde je možné zatáčať na obidve strany. Opotrebenie ložísk kolies sa prejaví počuteľným hučaním. Je dobré za jazdy postupne otáčať volantom tak, aby sa váha auta prenášala na jednu stranu.