Pri výbere lokality pre rodinný dom zvážte projekt i infraštruktúru

Bratislava 22. apríla (TASR) - Pri výbere lokality na kúpu rodinného domu môžu u záujemcu zavážiť vybavenosť obce, dostupnosť autobusovej alebo vlakovej dopravy a najmä konkrétny projekt domu. Pre TASR to uviedla Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS).V súčasnosti vidno snahu developerov riešiť vopred cestné komunikácie a infraštruktúru.približuje asociácia.uviedla NARKS. Väčšinou ide o individuálnu výstavbu, ďalej o development rodinných alebo aj bytových domov.priblížila.Z projektov sa dá vybrať samostatne stojaci rodinný dom na zväčša rozmerovo podobnom pozemku, dvojdom s oddelenými bytovými jednotkami, v ktorom žijú dve rodiny, alebo radový dom, ktorý má dve steny spoločné so susediacimi domami. Typizovaná výstavba je zväčša lacnejšia ako individuálny originálny projekt.Zhotoviteľ, ako aj developer, zodpovedajú za štandard a kvalitu stavby rodinných domov. Všetko však záleží na preferenciách klientov a ich finančných možnostiach, či uprednostnia projekt, alebo vlastnú stavbu rodinného domu. V súčasnosti je výber menších projektov pomerne rozmanitý. Je to aj zásluhou stavebného boomu, ktorý nastal po rokoch útlmu výstavby, uzatvára NARKS.