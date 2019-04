Potravinovú zbierku v Česku podporí aj štát, prvý raz bude na jar

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 22. apríla (TASR) - Potravinová zbierka, v ktorej môžu darovať ľudia jedlo a drogériu, bude tento rok prvýkrát aj na jar, a to 18. mája. Novinkou bude možnosť darcovstva prostredníctvom internetu. Informoval o tom portál televízneho spravodajského kanála ČT24.Činnosť týchto bánk financuje najmä ministerstvo poľnohospodárstva. Tento rok ich podporí sumou 63 miliónov Kč (2,45 milióna eur). Suma bude o polovicu vyššia než vlani. Napriek tomu to náklady celkom nepokryje. Rezort preto bude musieť hľadať ďalšie zdroje.Najväčšia česká potravinová banka sa nachádza v Zdíboch pri Prahe a funguje pre hlavné mesto a stredné Čechy. Do tejto banky jazdí 22.000 klientov. Najväčší záujem majú o trvanlivé potraviny.V minulých rokoch do potravinovej zbierky poskytli Česi vyše 1600 ton jedla a drogistického tovaru. Ľuďom v núdzi darovali 750.000 porcií jedla.Do projektu sa od jeho založenia zapojilo už 822 predajní a ich počet stále rastie.