Pri výbere školskej tašky treba myslieť na hmotnosť dieťaťa

Bratislava 30. augusta (TASR) - Pri výbere školskej tašky treba zohľadniť predovšetkým hmotnosť dieťaťa, ale aj ergonomické tvarovanie a materiál, z ktorého je taška vyrobená. Najmä najmenší školáci nosievajú často tašky, ktoré sú oveľa ťažšie, ako by mali byť vzhľadom na ich vek, uviedla to vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR Jana Hamade.upozornila Hamade. Rodič by mal pravidelne kontrolovať, či dieťa v školskej aktovke nenosí zbytočnosti.Odporúčané maximálne hmotnosti školských aktoviek podľa ročníkov základnej školy, predstavujú zhruba desať percent hmotnosti dieťaťa daného veku. Napríklad prváci a druháci by mali mať školskú tašku ťažkú zhruba do 2,5 kilogramu, tretiaci a štvrtáci môžu mať tašky ťažšie o jeden kilogram. Piataci a šiestaci môžu nosiť školské aktovky, ktoré vážia zhruba 4,5 kilogramu a o pol kilogramu viac môže mať taška starších žiakov.Pri kúpe školskej tašky si má rodič overiť, či má certifikát a či je vyrobená zo zdraviu neškodných materiálov.doplnila Hamade.