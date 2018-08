Švédska tajná služba eviduje čoraz viac pokusov o ovplyvňovanie volieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Štokholm 30. augusta (TASR) - Švédska tajná služba Säpo vo štvrtok oznámila, že zaznamenala nárast počtu pokusov ovplyvňovať nadchádzajúce parlamentné voľby v krajine. Ide napríklad o falošné účty na sociálnych sieťach a či pokusy o hackerské útoky voči politickým stranám a inštitúciám zapojeným do volieb.Aj keď je táto aktivita čoraz intenzívnejšia, nepredstavuje hrozbu, čo sa týka výsledkov volieb, uviedla tajná služba.Švédi si 9. septembra zvolia poslancov národného parlamentu, ako aj členov zastupiteľstiev miest a vyšších územných celkov.povedala Linda Escarová, zástupkyňa šéfa Oddelenia na ochranu bezpečnosti v tajnej službe.Podľa Säpo teraz nič nenaznačuje, že by bola nejaká zahraničná veľmoc zapojená do akejkoľvek veľkej operácie s cieľom zasahovať do volieb. Sú však príklady, keď zahraničná veľmoc chcela "polarizovať a vytvárať rozpory opisovaním Švédska negatívnym spôsobom".Napríklad, keď ruské médiá zverejnili množstvo fotografií a článkov o podpálených autách na západe Švédska a demonštráciách v Štokholme, aby vykreslili "Švédsko v chaose", píše sa vo vyhlásení.Tajná služba označila švédsky volebný systém ako "odolný" a pripomenula, že hlasy sa spočítavajú ručne.Poslaním Säpo je ochrana národnej bezpečnosti a demokratického systému vlády vo Švédsku, odvrátenie pokusov o špionáž, ako aj prípadných útokov zo strany "osamelých vlkov", dodáva agentúra DPA.