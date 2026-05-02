Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Pri výbuchu v areáli firmy vo Svidníku sa zranil jeden človek, museli odstaviť susednú kotolňu
V areáli firmy vo Svidníku došlo v piatok 1. mája večer k výbuchu. Ako informovala prešovská polícia, príčinou bola podľa prvotných informácií manipulácia s plynom. Na miesto ihneď smerovali záchranné zložky. Pri výbuchu sa zranila jedna osoba, a to 40-ročný muž, ktorý skončil s popáleninami ruky, krku a hlavy. Na mieste zasahovalo 17 hasičov so siedmimi kusmi hasičskej techniky.
Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová v noci informovala, že výbuch pochádzal z areálu firmy vedľa Kotolne K2 na ulici Československej armády a spôsobil masívne poškodenie strešnej krytiny, ktorú musia najskôr provizórne opraviť a neskôr strechu celú zrekonštruovať.
Riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT, s. r. o. Gabriel Kaliňák priblížil, že ihneď po výbuchu odstavili celú prevádzku kotolne aj dodávku plynu a elektriny do objektu. V sobotu od 5:00 začali pracovať na opätovnom spustení prevádzky. Dodatočne však zistili, že výbuchom bola poškodená aj dodávka plynu do objektu kotolne, na čom už pracujú zamestnanci plynární. Ak sa nevyskytnú ďalšie skryté poruchy, oprava potrvá do utorka alebo stredy.
Zdroj: SITA.sk - Pri výbuchu v areáli firmy vo Svidníku sa zranil jeden človek, museli odstaviť susednú kotolňu © SITA Všetky práva vyhradené.
