Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Väznica v Dubnici nad Váhom má novú pekáreň, posilní zamestnávanie odsúdených a ich resocializáciu
V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie aj ďalších ústavov. Nová pekáreň vo väznici v Dubnici ...
2.5.2026 (SITA.sk) - V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie aj ďalších ústavov.
Nová pekáreň vo väznici v Dubnici nad Váhom posilní zamestnávanie odsúdených. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti. Ako spresnilo, vzniká nové moderné pracovisko v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ktoré bude zabezpečovať výrobu chleba a pečiva nielen pre Dubnicu nad Váhom, ale aj pre okolité ústavy. Podľa slov ministerstva sa tak spája sociálny rozmer s efektívnym hospodárením štátu.
Okrem posilnenia zamestnávania odsúdených to prispeje aj k ich resocializácii. „Zamestnávanie väznených osôb patrí medzi nástroje ich resocializácie a prípravy na návrat do bežného života. Práca pomáha odsúdeným udržiavať a rozvíjať pracovné návyky, získavať finančné prostriedky na úhradu nákladov výkonu trestu, výživného či iných záväzkov a zároveň prispieva k znižovaniu rizika recidívy po prepustení,“ priblížil rezort spravodlivosti.
Jediná pekáreň bola v Leopoldove
Zbor väzenskej a justičnej stráže takýto systém zamestnávania odsúdených a obvinených dlhodobo rozvíja prostredníctvom vnútorných prevádzok, ktoré zabezpečujú chod ústavov a stredísk vedľajšieho hospodárstva v ústavoch na výkon väzby či ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.
„Vlastné výroby pokrývajú požiadavky zboru, ale aj iných odberateľov hlavne zo štátnych organizácií. Strediská šitia napríklad zabezpečujú odevné zvršky, tie zamerané na kovovýrobu a stolárske dielne napĺňajú požiadavky na vybavenie ciel a priestorov ústavov,“ vysvetlil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Ľubomír Klištinec priblížil, že doposiaľ jediná pekáreň v zbore bola zriadená pred desaťročiami v ústave Leopoldov a počas tohto obdobia mnohokrát dokázala svoju opodstatnenosť. Po posúdení vybrali práve objekt v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom. Na základe verejného obstarávania boli následne dodané a namontované moderné zariadenia.
Viacero prác robili svojpomocne
Ministerstvo podotklo, že stavebné, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce boli z veľkej časti vykonané svojpomocne, a to za aktívnej účasti zamestnancov a príslušníkov zboru spoločne s odsúdenými. Celkové náklady na zriadenie novej pekárne dosiahli takmer 358-tisíc eur.
V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie aj ďalších ústavov. Od mája sa tak začne piecť aj pre Ilavu, následne aj pre Trenčín a Žilinu. „Reálna kapacita pekárne je približne 450 bochníkov chleba a 1 200 rožkov denne v dvoch pracovných zmenách, v ktorých je dokopy zaradených do práce desať odsúdených,“ uzavrel rezort spravodlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Väznica v Dubnici nad Váhom má novú pekáreň, posilní zamestnávanie odsúdených a ich resocializáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Trump uviedol, že zvýši clá na autá z EÚ na 25 percent
Pri výbuchu v areáli firmy vo Svidníku sa zranil jeden človek, museli odstaviť susednú kotolňu
