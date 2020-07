Pri vykradnutí bytu sa stáva miestom činu, ničoho sa nedotýkajte a ihneď volajte políciu

Pri

26.7.2020 (Webnoviny.sk) -a nutné je hneď volať políciu. V súvislosti s aktuálnym dovolenkovým obdobím, kedy zostávajú príbytky na dlhší čas prázdne, to radí polícia vo svojom profile na sociálnej sieti.„Byt je miesto činu. Môže byť zdrojom stôp. Páchateľ musel nejako vniknúť do bytu, nejako odcudziť veci a nejako byt opustiť. Každá takáto činnosť zanecháva na mieste stopy,” vysvetľujú policajti. Ako ďalej dodávajú, kriminalistický technik často pri obhliadke miesta činu zaistí viacero stôp. Biologické, trasologické, ale aj iné.Majitelia bytov by mali volať políciu hneď, ako zistia, že je vykradnutý. Čím „čerstvejšia” je stopa, tým ľahšie sa kriminalistom hľadajú zlodeji. „Platí totiž, že čím viac času od spáchania trestného činu krádeže v byte či dome uplynie, tým je kvalita zaistených stôp horšia. Taktiež platí aj to, aby ste ničoho na mieste činu nedotýkali, znehodnotenie stôp výrazne znižuje šancu na objasnenie prípadu,” dodáva polícia.