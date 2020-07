Slováci chodia na nákupy do zahraničia, dôvodom sú nižšie ceny a väčšia kvalita

Porovnanie cien

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nákupná turistika Slovákov do okolitých krajín je spôsobená najmä nižšími cenami tovarov a výhodnejšími menovými kurzami. Ako upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská, tento trend však nie je dobrou správou pre našu ekonomiku."Finančné prostriedky, ktoré zarobíme na Slovensku, minieme totiž za hranicami nášho štátu. To sa negatívne prejavuje nielen na tržbách našich obchodníkov, ale aj pri napĺňaní štátnej kasy kvôli slabšiemu výberu daní," konštatuje.V Poľsku, Maďarsku a Česku lákajú Slovákov nižšie ceny. Potraviny a nealkoholické nápoje sú napríklad v Poľsku lacnejšie ako na Slovensku v priemere o 26,9 %. Alkohol a tabak nás vyjde v tejto krajine lacnejšie o 8,6 % a oblečenie a obuv o 9,5 %.V Českej republike sú potraviny lacnejšie ako v našich obchodoch v priemere o 11,6 %. V Maďarsku za nákup potravín zaplatíme o desatinu menej, oblečenie a obuv sú tu lacnejšie ako u nás až o 15,3 %. Najdrahšie spomedzi našich susedov je jednoznačne Rakúsko. Slováci však v prípade tejto krajiny deklarujú podľa Sadovskej ako dôvod nákupov vyššiu kvalitu.Nákupnú turistiku do okolitých krajín ovplyvňuje aj vývoj mien našich susedov voči euru. "Lákavejšími sa stávajú nákupy práve v časoch, kedy meny okolitých krajín voči euru oslabujú a teda nákupy sa stávajú pre Slovákov aj z tohto pohľadu výhodnejšími," objasňuje Sadovská.Po vypuknutí pandémie pritom maďarský forint, poľský zlotý či česká koruna výraznejšie oslabili voči euru. Nasledovali fázy posilňovania a oslabovania, pričom aktuálne úrovne spomínaných mien voči euru ani zďaleka nie sú na úrovniach ako napríklad pred rokom.Pandémia a s ňou súvisiace zatvorenie hraníc dali nakupovaniu za hranicami "stopku" a mnohé slovenské domácnosti, ktoré pravidelne cestujú za nákupmi do Maďarska, Poľska, Českej republiky či Rakúska, realizovali nákupy na Slovensku. Aj to je podľa Sadovskej zrejme jeden z faktorov, ktorý sa podpísal pod nárast tržieb supermarketov a hypermarketov. Maloobchod nešpecializovaných predajní totiž ako jediný segment maloobchodu zaznamenal v marci (o 12,9 %), apríli (o 2,5 %) a máji (o 3,5 %) medziročný nárast tržieb.