Pri výletoch na bicykloch by mali mať rodičia dieťa vždy pred sebou

Ilustračné foto.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Rodičia by mali pri výletoch s deťmi na bicykloch dbať najmä na bezpečnosť. Dieťa by mali mať vždy pred sebou. Zabúdať by nemali ani na bezpečnostnú prilbu či reflexné prvky. Pravidlá týkajúce sa detských cyklistov priblížila hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.povedala.Podotkla tiež, že deti mladšie ako desať rokov môžu po ceste jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá. Obmedzenie sa netýka napríklad obytnej zóny, cestičky pre cyklistov, poľnej či lesnej cesty.Pri bicyklovaní by sa podľa jej slov nemalo zabúdať ani na prilbu.zdôraznila.V tejto súvislosti pripomenula aj to, že cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, či viesť počas jazdy druhý bicykel, vozík, psa alebo iné zviera. Rovnako podľa jej slov nesmie ani voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla. Ako príklad uviedla nákupné tašky zavesené na riadidlách.Dodala, že cyklisti by nemali zabúdať sledovať dianie okolo seba a vždy sa presvedčiť o bezpečnom prejazde, pričom by mali dať viditeľne a včas znamenie rukou o zmene smeru jazdy.