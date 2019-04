Hudobný dokument B-Movie predstaví divokú dekádu 80. rokov v Berlíne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. apríla (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére ožije v utorok 16. apríla atmosférou západného Berlína poslednej dekády pred pádom Berlínskeho múru. Hudobný dokument pod názvom B-Movie: zvuk a rozkoše západného Berlína 1979 - 1989 zachytáva na doteraz nezverejnených záberoch živelné obdobie v meste, ktoré sa stalo centrom avantgardného umenia a subkultúr. Diváci túto dobu môžu zažiť na projekcii o 20.30 h. TASR informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.B-Movie je koláž doteraz nevidených amatérskych a televíznych záberov divokej, ale kreatívnej dekády, ktorá sa začala punkom a skončila festivalom Love Parade. Sprostredkúvahovorí Miro Ulman, zostavovateľ cyklu Music & Film. Dokumentom sprevádza divákov hudobník a manažér Mark Reeder, ktorý sa koncom 70. rokov presťahoval z Manchestru do západného Berlína.približuje Ulman ústrednú postavu dokumentu a ďalej vysvetľuje:Reeder sa do západného Berlína presťahoval v roku 1979 a počas nasledujúcich rokov tam pôsobil ako hudobník, manažér aj nosič reproduktorov. Pre berlínsku pobočku Factory Records zorganizoval jediný koncert Joy Division v západnom Berlíne a v roku 1982 usporiadal aj prvý tajný punkový koncert vo východnom Berlíne. Obdobie, ktoré reflektuje dokument B-Movie zažil naplno a v úvode filmu ho približuje divákom ako dobu, keď saPodľa Ulmana Reeder o veľa rokov neskôr zistil, žeVo filme účinkujú Nick Cave a Blixa Bargeld z kapely Einstürzende Neubauten, ktorý sa neskôr stal členom vznikajúcich The Bad Seeds, ďalej Nena, Die Ärzte, Die Toten Hosen a mnohí ďalší.avizuje Ulman. Na soundtracku k filmu znejú Nena, Nick Cave, WestBam, Einstürzende Neubauten a iní. Film režírovali Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck, Heiko Lange. Hovorí sa v ňom nemecky a manchesterskou angličtinou, uvedený bude s českými titulkami.