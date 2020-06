Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom bude asistovať vrtuľník, celý proces môžu sledovať aj občania

Pri výstavbe bude asistovať aj vrtuľník

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri výstavbe vyhliadkovej veže nad Breznom za takmer 440-tisíc eur, ktorú pre nepriaznivé poveternostné podmienky a zákaz prepravy tovarov medzi krajinami počas pandémie koronavírusu obnovili až v polovici mája, bude asistovať vrtuľník.Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, otvorenia vyhliadkovej veže sa dočkajú obyvatelia a návštevníci Brezna do začiatku letnej turistickej sezóny. Investorom projektu je breznianska samospráva, Banskobystrický samosprávny kraj sa na stavbe finančne podieľa sumou 52 500 eur.Koncom minulého roka sa na Horných lazoch podarilo osadiť kotvenie veže. Aktuálne dodávateľ stavby preváža jednotlivé diely spodnej konštrukcie, ktoré na vrchole postupne skladá a betónuje.„Následne budú na lúke nad Kauflandom zmontované ďalšie časti veže, ktoré na miesto dopravia vrtuľníkom,“ informoval riaditeľ Technických služieb Brezno Lukáš Jeremiáš s tým, že približne v trojtýždňovom časovom horizonte sa obyvateľom naskytne jedinečná príležitosť pozorovať tento zaujímavý spôsob výstavby naživo.„Pre občanov bude vytvorená možnosť sledovania tohto procesu, ale len za dodržania istých bezpečnostných podmienok, ktoré konzultujeme s leteckou spoločnosťou. Už teraz by som však chcel verejnosť poprosiť o rešpektovanie zákazu pohybu po stavenisku pri prevážaní materiálu, a to ako na lúke, tak aj na mieste budúcej veže,“ uviedol riaditeľ. Presný termín leteckého transportu konštrukcie bude známy sedem dní pred samotnou realizáciou.Po skolaudovaní stavby, ktoré je naplánované počas prázdnin, bude nová atrakcia nad Breznom prístupná celoročne. V lete pešo po pripravovanom náučnom chodníku alebo na bicykli po vyznačenej cyklotrase, a v zime na lyžiach po upravených bežkárskych tratiach.Základný kameň vyhliadkovej veže poklepal ešte v decembri 2018 primátor Brezna Tomáš Abel a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.Breznianska turistická rozhľadňa mala byť so svojimi takmer 40 metrami najvyššia na Slovensku, no počas realizácie ju „prerástol“ projekt kontroverznej náučno-vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese, na ktorom participuje aj svetová horolezecká legenda Reinhold Messner.Zaujímavosťou breznianskej rozhľadne bude nielen panoramatický výhľad na Nízke Tatry a horehronské podolie, ale aj jej organické architektonické riešenie pripomínajúce vetvenie konárov okolitých stromov. Zároveň bude disponovať dvoma jednosmernými schodiskami, ktoré budú striktne určené na výstup a zostup z vyhliadky.„V Brezne tak pribudne ďalšia dominanta, ktorá priláka do regiónu opäť viac návštevníkov a my sme veľmi radi, že jedna z najvyšších veží na Slovensku bude stáť práve nad naším mestom,“ skonštatoval primátor Brezna Tomáš Abel.