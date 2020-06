ATALIAN SK: Súťaž v UNLP Košice sme vyhrali s najlepšou cenou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť ATALIAN SK s.r.o. ako súčasť skupiny ATALIAN SERVEST GROUP, ktorá je najväčším poskytovateľom upratovacích a dezinfekčných služieb v Európe zásadne odmieta nepravdivé výroky, ktoré na jej adresu odznievajú. Spoločnosť vyhrala riadnu verejnú súťaž na dodávku upratovacích a dezinfekčných služieb pre Univerzitnú nemocnicu L.Pasteura (UNLP) v Košiciach a za svojou ponukou si stojí. Obvinenia, že súťaž vyhrala s dumpingovou cenou, alebo obvinenia, že súťaž mala vopred určeného víťaza, spoločnosť zásadne a dôrazne odmieta."Konkurencia podala námietku na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) s poukazom na podozrivo nízku cenu. Za našou ponukou si stojíme a vítame možnosť, že ju preverí ÚVO. Sme firma s vysokým medzinárodným kreditom, skúsenosťami a referenciami. Naše vlastné vnútorné štandardy vylučujú takéto praktiky" uvádza sa v stanovisku ATALIAN SK.Akékoľvek obvinenia z cenového dumpingu sú podľa ATALIAN SK nepodložené. "Zachytili sme aj informácie, že používame dumpingové ceny, ako súťažnú taktiku a následne zvyšujeme ceny služieb cez dodatky. Je to ohováranie. V histórii ATALIAN SK s.r.o. neexistuje príklad kedy by sme vo verejnej sfére dodatkom zvýšili jednotkovú cenu", zdôrazňuje v stanovisku ATALIAN SK.Spoločnosť zároveň v stanovisku uviedla, že priebeh súťaže, súťažné podmienky aj vyžadované kvalifikačné predpoklady považovala a považuje za férové a štandardné. Tieto fakty boli tiež dôvodom, prečo sa do vyhláseného výberového konania zapojila.Podľa ATALIAN SK sú férové verejné výberové konania kľúčovým predpokladom pre konkurenčný priestor, kde môžu efektívne pôsobiť firmy s jasnými a transparentnými štandardami. "Takéto súťaže budeme vždy podporovať a zúčastňovať sa ich. A pokiaľ si to situácia vyžiada, budeme ich aj brániť a obhajovať", konštatuje v závere stanoviska ATALIAN SK.Informačný servis