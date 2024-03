Pri zahraničných pracovníkov bude podľa personalistov zásadné nastavenie takých podmienok, aby v našej krajine aj chceli ostať

Konanie sa zjednoduší

Udržanie pracovnej sily

Chýba elektronický systém

27.3.2024 (SITA.sk) - Zvýšenie počtu národných víz pre oblasť priemyslu vnímajú zástupcovia personálnych agentúr ako jednoznačne pozitívny krok.„Národné víza totiž znamenajú zjednodušenie a zrýchlenie procesu zamestnávania zahraničných pracovníkov. Predtým mohlo trvať vybavenie potrebných povolení pre zamestnanca z tretej krajiny až deväť mesiacov. Celý proces bol veľmi zdĺhavý, preto sme mali problém voľné pracovné miesta obsadiť,“ vysvetľuje riaditeľ personálnej agentúry Transfer Vladimír Jančo.Po novom by mala žiadosti o národné víza podľa neho pravdepodobne spracovávať externá agentúra, takže uchádzači už nebudú musieť navštevovať cudzineckú políciu. Tým sa celé konanie ešte zjednoduší.Ďalším zjednodušením pre firmy by mal byť aj fakt, že za zamestnávateľa možno po novom považovať aj agentúry dočasného zamestnávania. Tie boli z možnosti zamestnať cudzincov na základe národných víz doteraz vylúčené, a keďže veľkí zamestnávatelia zvyknú obsadzovať mnohé pozície vo výrobe práve cez tieto agentúry, nemali možnosť systém národných víz využiť.Obyvatelia ľudnatých a relatívne chudobnejších ázijských krajín v súčasnosti predstavujú pre slovenskú ekonomiku schodné riešenie z viacerých dôvodov. Zjednodušenie administratívneho procesu prijímania pracovníkov z tretích krajín je totiž podľa zástupcov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) len prvým z nich.Rovnako zásadné bude napríklad aj nastavenie podmienok, ktoré by mali zahraničnú pracovnú silu u nás udržať. S podobnými problémami nedostatku pracovníkov sa totiž boria aj okolité krajiny, ktoré sú tak v boji o týchto zamestnancov našimi priamymi konkurentmi.„Najdôležitejšie bude umožniť týmto ľuďom dôstojné fungovanie, aby neboli voči ostatným pracovníkom nejako znevýhodnení, aby mali vhodné ubytovanie, zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Bude jednoducho potrebné nájsť riešenia, ktoré im pomôžu integrovať sa u nás,“ upozorňuje Vladimír Jančo.Na druhej strane si však treba priznať, že prílev pracovnej sily môže mať aj svoje riziká.„Podmienky by mali byť preto zároveň nastavené tak, aby títo pracovníci neznamenali hrozbu pre uplatnenie Slovákov na pracovnom trhu. Ich príchod by tiež nemal priniesť plošnú stagnáciu miezd v niektorých profesiách, či dokonca ich znižovanie,“ hovorí Peter Uličný, viceprezident APAS a konateľ personálnej agentúry Proplusco. Potrebná je hlbšia reforma aj zefektívnenie prijímania pracovníkov.„Chýba nám napríklad elektronický systém na podávanie žiadostí a dokumentov. Jeho implementácia by pritom výrazne zjednodušila procesy a uľahčila komunikáciu medzi zamestnávateľmi, pracovnými agentúrami a štátnymi orgánmi. Taktiež zintenzívnenie spolupráce so zahraničnými úradmi a organizáciami by umožnilo efektívnejšie overovanie kvalifikácií a záznamov žiadateľov o prácu,“ upozorňuje operačný manažér agentúry Transfer Matúš Buša.Odhady hovoria o desiatkach tisíc chýbajúcich zamestnancoch len v automotive. Na Slovensku je v súčasnosti viac než 80-tisíc neobsadených pracovných pozícií, pričom našinci o mnohé z nich nemajú záujem.Na akútny nedostatok pracovnej sily najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe, a tiež na dlhodobý dopyt zo strany zamestnávateľov zareagovala nedávno vláda schválením nariadení, ktoré zjednodušia proces prijímania cudzincov do niektorých profesií.Najvýraznejšou pomocou by mali byť tzv. národné víza pre oblasť priemyslu, kde ministerstvo práce zvýšilo ich počet z doterajších najviac 2 000 na najviac 10 000 ročne. Zároveň sa tieto pravidlá rozšíria aj na ľudí z Indie, Indonézie, Nepálu a Filipín.