Šimkovičovej ministerstvo neakceptovalo zásadné pripomienky k zákonu o STaR, tvrdí RTVS

27.3.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR neakceptovalo viaceré zásadné pripomienky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) k pripravovanému návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STaR).RTVS to uviedla v súvislosti s rozporovým konaním o návrhu zákona o STaR, ktoré sa konalo v piatok 22. marca a na ktorom boli prítomní ako zástupcovia RTVS, tak aj MK SR.Ministerstvo podľa verejnoprávneho telerozhlasu neakceptovalo najzásadnejšiu pripomienku týkajúcu sa toho, že nejestvuje žiadny relevantný dôvod na rušenie RTVS a vytváranie nového subjektu, ktorý by však mal mať rovnakú činnosť, rovnaké podmienky a rovnakých zamestnancov, i rovnaké právne vzťahy, ale s novým manažmentom.„MK SR niektoré zásadné pripomienky RTVS akceptovalo, niektoré neakceptovalo a pri viacerých uviedlo, že ich akceptovalo len čiastočne. Zo strany MK SR však neboli predložené konkrétne navrhované znenia príslušných ustanovení, ktorými by dochádzalo k zapracovaniu akceptovaných resp. čiastočne akceptovaných zásadných pripomienok. Z tohto dôvodu nie je možné posúdiť, či výsledný spôsob zapracovania týchto pripomienok skutočne predstavuje akceptovanie daných pripomienok," informovala RTVS.Verejnoprávny vysielateľ dodal, že rezort kultúry neakceptoval ani viaceré zásadné pripomienky, ktoré sa týkali nesúladu navrhovanej legislatívy s Európskym aktom o slobode médií. Tieto sa týkali najmä vymenúvania a odvolávania členov orgánov zriaďovaného subjektu, ale aj zabránenia vplyvu štátnych orgánov na redakčné politiky a redakčné rozhodnutia zriaďovaného subjektu.„Ministerstvo kultúry SR tiež odmietlo ponechať v súčasnosti účinnú úpravu, podľa ktorej členom rady RTVS nemôže byť ani štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu a ani iná osoba, ktorá zastáva funkciu v štátnej správe alebo v územnej samospráve. Rovnako odmietlo do návrhu zákona zapracovať v súčasnosti platné ustanovenie, podľa ktorého sa členom rady RTVS zakazuje o. i. vykonávať činnosť v prospech politickej strany alebo hnutia. MK SR argumentovalo tým, že formulácia „vykonávať činnosť v prospech politickej strany alebo hnutia“ nie je jednoznačná, preto ju do návrhu zákona nezapracuje," uvádza RTVS.Verejnoprávny telerozhlas pritom poukázal, že daná formulácia sa používa v nejednom právnom predpise, s cieľom vymedziť nezlučiteľnosť funkcií. Možno ju nájsť napríklad v zákone o verejnom obstarávaní, zákone o mediálnych službách, ale aj v zákone o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti či zákone o TASR.„Ministerstvo neakceptovalo ani zásadnú pripomienku týkajúcu sa ustanovenia, podľa ktorého členom orgánom zriaďovaného subjektu zaniká funkcia nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia o oddlžení, ktoré je v rozpore s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, ktorý zaručuje všetkým rovnosť a stanovuje zákaz znevýhodňovania z dôvodu majetku či majetkového postavenia," dodala RTVS.