Pri železničnom nešťastí v Indii zomrelo najmenej päťdesiat ľudí a stovky sa zranili, vykoľajili sa dva vlaky

2.6.2023 (SITA.sk) - Vykoľajenie dvoch osobných vlakov v Indii si vyžiadalo najmenej 50 mŕtvych a stovky zranených. Ďalšie stovky uviazli vo vnútri viac ako desiatky poškodených vozňov, uviedli tamojší predstavitelia.Na miesto nešťastia v štáte Urísa prišlo takmer 500 policajtov a záchranárov so 75 sanitkami a autobusmi. Príčinu nehody vyšetrujú.Po nehode, ktorá sa stala takmer 1 600 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Naí Dillí, je zranených zhruba 400 ľudí, ktorých hospitalizovali.Záchranné tímy sa pokúšajú zachrániť ďalších pravdepodobne 200 ľudí, ktorí uviazli vo vykoľajených vozňoch, povedal správca okresu Balasore, ktorý potvrdil aj úmrtia.Tlačová agentúra Press Trust of India uviedla, že vykoľajený Coromandel Express cestoval z mesta Háura v štáte Západné Bengálsko do Čennai v Tamilnádu.Hovorca ministerstva železníc uviedol, že sa vykoľajilo 10 až 12 vozňov a ich utrhnuté časti spadli na blízku koľaj. Následne ich zasiahol ďalší osobný vlak prichádzajúci z opačného smeru. Aj jemu sa vykoľajili zhruba tri vozne.Napriek snahám vlády zlepšiť bezpečnosť železníc sa na indických železniciach každý rok stane niekoľko stoviek nehôd. Väčšinu nehôd vlakov má na svedomí ľudská chyba alebo zastarané signalizačné zariadenia.