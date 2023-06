Navaľnyj trávil čas na samotke písaním sarkastických požiadaviek vedeniu väznice, zamietli mu balalajku aj kenguru

Zviera by väzni mohli mať

Odhaľoval oficiálnu korupciu

Extrémizmus a terorizmus

2.6.2023 (SITA.sk) - Väznený líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj zverejnil úryvky jeho korešpondencie so správcami väznice, v ktorých ukazuje jeho sarkastické požiadavky ako fľašu pálenky, balalajku či kenguru. Všetky jeho požiadavky zamietli.Reakcie vedenia väznice, ktoré na účte Navaľného na sociálnej sieti podľa všetkého zverejnil jeho tím, ukázal po tom, čo strávil takmer 180 dní na samotke vo väzenskej kolónii východne od Moskvy.„Keď sedíte v trestnej cele a máte málo zábavy, môžete sa zabaviť korešpondenciou s vedením,“ napísal Navaľnyj k úryvkom.Medzi jeho zamietnutými žiadosťami sú megafón pre väzňa v neďalekej cele, „aby mohol kričať ešte hlasnejšie“ a aby ďalší väzeň, „ktorý zabil muža holými rukami“ dostal najvyšší stupeň v karate. Tiež žiadal o pálenku, tabak na cigarety a balalajku.Nedovolili mu ani chovať kenguru v cele, nad čím obzvlášť predstieral rozhorčenie. „Budem naďalej bojovať za svoje neodňateľné právo vlastniť klokana,“ napísal Navaľnyj sarkasticky vo svojom príspevku na sociálnej sieti.Podľa jeho slov môžu mať väzni zvieratko vo väzení, ak im to vedenie dovolí.Navaľnyj, ktorý v nedeľu oslávi 47. narodeniny, si odpykáva deväťročný trest odňatia slobody po tom, čo ho odsúdili za podvod a pohŕdanie súdom.Obvinenia sú podľa neho vymyslené za jeho snahu odhaľovať oficiálnu korupciu a organizovať protikremeľské protesty.Zatkli ho v januári 2021 pre porušenie podmienky po návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou. Z toho viní Kremeľ.Navaľného 6. júna čaká ďalšie pojednávanie pre proces na základe obvinenia z extrémizmu. To by ho mohlo udržať vo väzení na 30 rokov.Vyšetrovateľ mu tiež podľa jeho slov povedal, že bude čeliť aj samostatnému vojenskému súdnemu procesu pre obvinenia z terorizmu, za ktoré môže dostať doživotný trest.