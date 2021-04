Pri židovskom cintoríne v Bratislave objavili stovky vzácnych náhrobných kameňov

aktualizované 12. apríla, 16:31



Náhrobky chcú vrátiť na pôvodné miesto

Chcú ich sprístupniť verejnosti

12.4.2021 (Webnoviny.sk) -Pri židovskom cintoríne v Bratislave objavili približne 400 vzácnych historických náhrobných kameňov. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister životného prostredia Ján Budaj , zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), mestskej časti Staré Mesto a Židovskej náboženskej obce (ŽNO).„Začiatkom tohto mesiaca sa nám aj vďaka finančnej podpore Slovenskej agentúry životného prostredia a v súčinnosti s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto podaril objav, ktorý svojím rozsahom predčil naše aj tie najoptimistickejšie očakávania. Pri obvodovom múre, na hranici medzi ortodoxným židovským cintorínom a kresťanským Mikulášskym cintorínom sa pod nánosom zeminy a nahromadeným odpadom z oboch cintorínov podarilo podľa predbežných odhadov objaviť vyše 400 náhrobných kameňov, ktoré pochádzajú prevažne z obdobia 18. storočia a z prvej tretiny 19. storočia," uviedol predseda ŽNO Tomáš Štern.„Pôvodne sme očakávali, že po odstránení náletových drevín nájdeme zhruba 30 náhrobkov, ktoré boli viditeľné na mieste takzvaného staronového židovského cintorína," skonštatoval predseda ŽNO.„Naším cieľom je všetky nájdené náhrobné kamene, ako aj ich fragmenty v prvom rade pasportizovať a digitalizovať, následne ich podľa možností zakonzervovať, prípadne zreštaurovať tak, aby sa tieto pamätníky mohli zachovať pre budúce generácie," dodal s tým, že väčšina náhrobných kameňov by mala byť následne umiestnená na miesto, kde sa pôvodne nachádzala, teda do areálu pamätníka Catama Soféra.„Som presvedčený že v spolupráci so samosprávami sa nám podarí tieto vzácne kamene zachrániť a sprístupniť ich širokej verejnosti," doplnil.Zvyšok židovského cintorína, dnes známy ako pamätník Chatama Soféra je významnou historickou pamiatkou a turisticky navštevovaným miestom.„V rokoch 1942 - 1944 rozhodli predstavitelia vtedajšej Slovenskej republiky, že starobylý cintorín musí uvoľniť miesto výstavbe pod hradným vrchom. Na asanačné práce boli nasadení židovskí muži a chlapci a úložisko náhrobných kameňov potom zostalo desaťročia zabudnuté," skonštatoval predseda ŽNO. Aktuálny nález obsahuje mnoho historicky vzácnych náhrobných kameňov. Zatiaľ najstarší pochádza z roku 1700.