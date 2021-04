Čaputová sa zastala slovenských vedcov, chce vidieť zmluvu ku Sputniku (video)

aktualizované 12. apríla, 16:10



12.4.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka SR Zuzana Čaputová stojí za slovenskými vedeckými inštitúciami. Hlava štátu to povedala po pondelkovej návšteve Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) . Prezidentka obe inštitúcie navštívila predovšetkým preto, aby im vyjadrila svoju podporu a plnú dôveru.„Veľmi ma mrzí, že koncom minulého týždňa zazneli vyjarenia z úst ministra financií, ktoré nepriamym spôsobom vyjadrili kritiku alebo pochybnosť na kvalitu našich inštitúcií,“ priblížila Čaputová. Doplnila, že to považuje za absolútne neprimerané a nesprávne. Igor Matovič (OĽaNO) vo svojom tlačovom vyhlásení v piatok 9. apríla povedal, že Rusko požiadalo Slovensko o vrátenie 200-tisíc dávok vakcíny Sputnik V , ktoré už na Slovensku sú. „Dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu, je, že sa cítia mimoriadne poškodení tým, že ŠÚKL zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu,“ povedal Matovič.Prezidentka zdôraznila, že súčasťou silnej demokracie sú aj silné a nezávislé odborné inštitúcie. Akékoľvek slová pochybností, ktoré nie sú založené na vecnom základe, oslabujú podľa hlavy štátu dôveru verejnosti v tieto inštitúcie. „Nielen to, že oslabujú dôveru, ale dokonca spôsobujú aj verbálne ataky či dokonca vyhrážky voči ľuďom, ktorí tieto inštitúcie reprezentujú,“ uviedla prezidentka.Zároveň nesúhlasí s tým, aby téma vakcinácie Sputnikom V bola používaná na rozdeľovanie Slovenska. „Žiaden rozumný človek nemôže byť proti Sputniku alebo inej vakcíne, nech je vyrobená kdekoľvek na svete, pokiaľ je bezpečná a efektívna,“ skonštatovala Čaputová.Matovičova cesta do Maďarska naďalej vzbudzuje podľa hlavy štátu viac otázok než odpovedí. „Faktom je, že tá cesta má svoj zahraničnopolitický rozmer. Dnes sa ozvali bývalí aj súčasní diplomati a konštatovali porušenie viacerých štandardov, pokiaľ ide o diplomatickú prax. Zároveň už spomínanú komunikácia, ktorá mala spochybňovať slovenské vedecké inštitúcie, považujem za absolútne neprimeranú,” dodala prezidentka.Obe vedecké inštitúcie v pondelok prezidentke vysvetlili, že ak bude maďarská strana robiť laboratórne skúšky, budú to rovnaké laboratórne skúšky, aké sa doposiaľ robili a na niektoré výsledky sa ešte len čaká.„Z informácií, ktoré mám zatiaľ dostupné, predmetom ich skúmania, ale nevieme v akom rozsahu, by mali byť tie isté skutočnosti, ktoré verifikovali slovenské inštitúcie,“ skonštatovala prezidentka. Dodala, že ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) požiadala o sprístupnenie zmluvy s výrobcom vakcíny Sputnik V.„Príchod pani prezidentky nám dáva nádej a vieru v tom, že štát oceňuje našu prácu a rozhodnutia smerujúce len a len k tomu, aby lieky uvádzané na trh a používané občanmi Slovenskej republiky spĺňali prísne kritériá na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť. Pani prezidentku sme ubezpečili, že štátny ústav koná výlučne na základe odborných dôkazov a naším jediným cieľom je ochrana zdravia obyvateľov Slovenska,“ uviedla v tlačovej správe hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková