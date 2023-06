Pri Žiline havarovalo malé lietadlo, na miesto smeroval aj záchranársky vrtuľník (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.6.2023 (SITA.sk) - V katastri obce Dolný Hričov v okrese Žilina sa v nedeľu večer zrútilo malé lietadlo. Informuje o tom letecká záchranná služba Air Transport Europe na sociálnej sieti Facebook „Posádka Krištof 06 zo Žiliny prijala v nedeľu večer požiadavku o urgentný let do k.o. Dolný Hričov (okres Žilina), kde svedkovia videli a následne nahlásili pád malého lietadla. Po neodkladnom vzlete smeroval záchranársky vrtuľník k miestu určenia," uviedli záchranári.Lekárka bola do terénu vysadená palubným navijakom. „Na mieste bolo zistené, že jedna osoba nachádzajúca sa vo vraku lietadla už, žiaľ, nejavila známky života a na mieste mohla lekárka konštatovať už len úmrtie," priblížili záchranári.