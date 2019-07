Pri zrážke vlaku s osobným autom zomreli v Česku štyria ľudia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Hradec Králové 14. júla (TASR) - Štyria ľudia zahynuli v nedeľu v Česku na železničnom priecestí v Černožiciach pri Hradci Králové. Nachádzali sa v osobnom aute, ktoré vošlo do cesty zrýchlenému vlaku idúcemu z Trutnova do Hradca Králové, informovali spravodajská televízia ČT24.cituje ČT24 hovorcu Železničnej inšpekcie Martina Drápala.Prejazd sa nachádza hneď pri železničnej zastávke, kde sa križuje Hradecká ulica s železničnou traťou Pardubice-Jaroměř. Tá je jednokoľajová, ale veľmi vyťažená — premávajú po nej rýchliky z Prahy do Trutnova aj z Pardubíc do Liberca, expresné a osobné vlaky. Po nehode ich dočasne nahradia autobusy.Cez víkend tak pri zrážkach vlakov a áut zomrelo v ČR päť ľudí. Jedna žena neprežila sobotňajšiu kolíziu dodávky a osobného vlaku na priecestí pri stredočeskej obci Příčina. Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia, dvaja ťažké. Aj tento prejazd je vybavený iba výstražnými svetlami.