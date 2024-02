Pri zverejňovaní Trestného zákona v Zbierke zákonov sa pohybujeme v zákonných lehotách, tvrdí Gašpar

25.2.2024 (SITA.sk) - Pri zverejňovaní Trestného zákona v Zbierke zákonov sa pohybujeme v zákonných lehotách. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 v reakcii na otázku, kedy bude zákon zverejnený v Zbierke zákonov.Tvrdil tiež, že disponuje aj štatistikami, no nechcel ich zverejňovať, aby nezaťažil divákov. „Áno, aj my sa prispôsobujeme tomu, ako koná pani prezidentka," pripustil v odpovedi na otázku, či ide o taktiku Smeru, v súvislosti s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová dala pre novelu Trestného zákona podnet na Ústavný súd a požiadala ho o pozastavenie účinnosti novely.Poslanec parlamentu za Slobodu a Solidaritu Juraj Krúpa uviedol, že rozhodnutie Ústavného súdu budú rešpektovať. Je tiež toho názoru, že Ústavný súd môže rozhodnúť i bez toho, aby bola novela zverejnená v Zbierke zákonov.