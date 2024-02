Od mája sa opäť budú zvyšovať cestovné náhrady, zamestnanci dostanú viac za používanie vlastného auta pri pracovných cestách

Pripravované opatrenie

Zvýšenie finančnej náhrady

25.2.2024 (SITA.sk) - Zamestnanci využívajúci pri pracovnej ceste svoje vlastné auto by mali od mája opäť dostávať vyššiu finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa.Pri osobných autách by malo ísť o nárast znaza kilometer jazdy. Pri jednostopových vozidlách, teda pri motocykloch a trojkolkách, sa náhrada môže navýšiťeura naza kilometer jazdy. Vyplýva to z nového pripraveného opatrenia rezortu práce.Uveďme si však aj praktický príklad, ak zamestnanec pôjde na pracovnú cestu z Košíc do Bratislavy a späť vlastných autom, najazdí 650 kilometrov.V súčasnosti má nárok na finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa pri sadzbeza kilometer vo výške. Pri navrhovanej zvýšenej sadzbe na úrovni 0,265 eura dostane finančnú náhradu na úrovni, čo je oviac.Sumy základných náhrad za používanie vlastného auta ministerstvo naposledy zvýšilo od júna 2023 na základe štatistických údajov za február minulého roka.„Teraz sa výška finančnej náhrady opäť prehodnocuje, nakoľko v decembri minulého roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o päť percentuálnych bodov,“ uvádza rezort práce a sociálnych vecí.Zvýšené sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú zverejnené.