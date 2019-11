Pri zvýšenej teplote netreba hneď siahať po liekoch, vraví farmaceutka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Pri zvýšenej telesnej teplote, do 38 stupňov Celzia, nie je nutné okamžite siahať po liekoch, ktoré by ju znížili. Upozornila na to farmaceutka z lekárne vo Fakultnej nemocnici v Nitre Dana Šmátralová." komentovala.Farmaceutka hovorí, že vysoká horúčka je stavom, ktorý so sebou prináša zdravotné riziká, a vtedy je vhodné teplotu znižovať. "zdôraznila.Medzi nefarmakologické opatrenia znižovania teploty patria podľa Šmátralovej predovšetkým zábaly, vlažný kúpeľ, príjem dostatočného množstva tekutín a pokoj na lôžku. Pri pitnom režime by mal pacient uprednostniť ovocné a zeleninové šťavy, bylinné čaje, napríklad lipový, či čaj z brezy čiernej alebo kôry vŕby bielej.upozornila Šmátralová.Varuje však pred kombináciou rôznych liekov s rovnakými účinnými látkami, či nedodržiavaním dávkovania alebo neužívaním správnych liekov na dané symptómy.Farmaceutka radí vyhľadať lekára v prípade ťažkého priebehu ochorenia, vysokej teploty, ktorá neklesá ani po užití liekov. Pripomína, že rizikovými pacientmi sú malé deti, osoby staršie ako 50 rokov, tehotné ženy alebo osoby s pridruženým chronickým ochorením, napríklad astmou či kardiovaskulárnym ochorením.