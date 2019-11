NOVEMBER89: Proces zmeny v Československu bol kratší než v Maďarsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Budapešť 13. novembra (TASR) – Proces odstránenia komunistického režimu bol vo vtedajšom Československu kratší než v Maďarsku, povedal pre TASR v súvislosti s 30. výročím nežnej revolúcie historik Csaba Kiss Gy., podľa ktorého Československo tento proces ukončilo dôslednejšie.podotkol historik, ktorý je na budapeštianskej Univerzite Loránda Eötvösa expertom na literatúru, spoločenské a kultúrne vzťahy krajín strednej a východnej Európy. V prvom rade sa však venuje Poľsku a Slovensku. Okrem dvoch svetových jazykov ovláda aj poľský, slovenský a chorvátsky jazyk.zdôraznil.Maďari očakávali zmeny aj vo vtedajšom Československu, poznamenal Kiss Gy., ktorý si dobre pamätá, keď dostali informáciu o takzvanej sviečkovej demonštrácii v Bratislave. To bol podľa jeho slov signál nadchádzajúcich zmien.dodal historik.V tom čase bol tento historik v opozícii ako zakladateľ Maďarského demokratického fóra (MDF). V Maďarsku vtedy vydávali dvojtýždenník Hitel, v ktorom uverejňovali aj články o Československu.podčiarkol.Kiss Gy. píše spomienky z obdobia uplynulých 30 rokov. Tento rok vydal druhé vydanie pod názvom Po 30 rokoch 1988-1989 a teraz v knihe pokračuje s tým, že sa v nej zaoberá práve paralelami a odlišnosťami v jednotlivých krajinách prechádzajúcich zmenami režimu.myslí si historik, podľa ktorého mladým študentom už ťažko niekto vysvetlí, aký bol život v diktatúre.Poznamenal, že v európskych procesoch, ale aj v celosvetovom meradle platilo, že sa komunistický režim nemal postaviť pred akýsitribunál, ako to bolo v prípade nacistov. Znamená to, že vo všeobecnosti v týchto krajinách neboli po zmene režimu komunisti vzatí na zodpovednosť. Kiss Gy. v tom čase nebol zástancom trestania komunistov, ale ako povedal, súčasne považoval za nedostatok, že sa neurobila hrubá čiara za týmto režimom. Preto sa v Maďarsku podľa neho dokázali vrátiť postkomunistické sily.Najväčší pokrok v období po zmene režimu dosiahli podľa experta Poliaci, pričom ale konštatoval, že Poľsko bolo pred 30 rokmi veľmi zaostalé. Česi boli podľa neho naopak vo veľmi dobrej pozícii.skonštatoval.uzavrel Csaba Kiss Gy.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)