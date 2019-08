Priame zahraničné investície v Číne vzrástli o viac ako 7 %

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 13. augusta (TASR) - Objem priamych zahraničných investícií (PZI) do pevninskej Číny vzrástol za sedem mesiacov tohto roka o viac ako 7 %. Informovalo o tom v utorok čínske ministerstvo obchodu.Podľa ministerstva dosiahli PZI v Číne od začiatku roka do konca júla 533,14 miliardy jüanov (67,47 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 7,3 %. Prispel k tomu aj mesiac júl, keď sa zahraničné investície zvýšili medziročne o 8,7 % na 54,82 miliardy jüanov.Najvýraznejší rast dosiahli investície do oblasti moderných technológií. Medziročne sa zvýšili o 43,1 %, pričom z celkového balíka smerovalo do tejto oblasti viac ako 29 % investícií.Z jednotlivých oblastí Číny najvyšší rast v rámci PZI zaznamenala západná Čína. V tomto regióne sa objem zahraničných investícií zvýšil za sedem mesiacov medziročne o 25,2 %.Čo sa týka zahraničných investorov, výrazne rástli investície z Nemecka a Južnej Kórey. V prvom prípade sa PZI zvýšili medziročne o 72,4 %, v druhom o 69,7 %. Investície v Číne zvýšila aj Európska únia. Objem investícií z krajín EÚ vzrástol o 18,3 %.(1 EUR = 7,9014 CNY)