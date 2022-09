Priamy predaj naberá na sile. Aj v čase pandémie sa potvrdilo, že patrí medzi jednu z významných metód predaja tovaru a služieb

Prehľad predaja 2017-2021 na Slovensku

V mil EUR.

Staráme sa o krásu a zdravie

Počet priamych predajcov na Slovensku

V rokoch 2017-2021.

O Združení priameho predaja

5.9.2022 (Webnoviny.sk) -Ukazujú to najnovšie výsledky, ktoré každoročne zverejňuje Svetová federácia priameho predaja WFDSA. Predstavuje to 2,9 %-ný nárast oproti roku 2020, ktorý bol pre pandémiu Covid-19 a jej obmedzenia náročný, no mimoriadne úspešný."Priamy predaj bol priamo ovplyvnený krízou koronavírusu, tak ako všetky ostatné maloobchodné kanále. Členské spoločnosti boli nútené prepracovať stratégie a rýchlo zaviesť zmeny. V priamom predaji bolo dôležité využiť digitálnu stratégiu tak, aby sa aj naďalej zaistilo maximálne pohodlie zákazníka so zachovaním významnej siete nezávislých priamych predajcov vrátane dodržiavania opatrení týkajúcich sa sociálneho dištancovania.Máme za sebou ďalší úspešný rok. V čase početných pandemických opatrení zákazníci online predaj vysoko ocenili, rovnako tak možnosť flexibilného fungovania cez telefón. Rýchle prispôsobenie priameho predaja novému prostrediu pomohlo nezávislým predajcom pokračovať v ponuke kvalitných produktov, pričom zákazníci nám zostali verní," hovorí o uplynulom období a zverejnených číslach generálna sekretárka Združenia priameho predaja (ZPP) Lenka Mrázová.Priamemu predaju sa darí naďalej aj vo svete. Globálne tržby z priameho predaja sa v roku 2021 vyšplhali na 186,1 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 1,5 %. V Európe dosiahol priamy predaj za rok 2021 obrat 38,4 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 2,8 %.Najväčším hráčom v priamom predaji zostáva celosvetovo USA s 23 %-ným podielom trhu, o druhú priečku svetových lídrov sa v priamom predaji delia až tri krajiny, a to Čína, Kórea a Nemecko s 10 %. Päticu najúspešnejších štátov uzatvára Japonsko s 8 %. Európskymi lídrami trhu sú už spomínané Nemecko, ďalej Francúzsko, Poľsko či Španielsko.Priamy predaj oslovil ako zdroj príjmu globálne 128 miliónov ľudí, z toho 15,7 milióna Európanov.Väčšina z nich sú ženy, ktoré oceňujú flexibilitu práce a možnosť kariérneho rastu. Nie je preto prekvapením, žeTáto kategória stúpla v rebríčku popularity medziročne až o 10 %.Druhú priečku u nás obsadili wellness produkty a doplnky stravy (31 %), ktoré hrajú vo svetovom ponímaní prím. Úspešne sa na Slovensku cez priamy predaj predávajú aj výrobky pre domácnosť a tovar dlhodobej spotreby (16 %) či produkty určené na starostlivosť o domácnosť (2 %)."Kozmetické produkty a výrobky určené na starostlivosť o telo počas pandémie nestratili na obľube, rovnako aj o doplnky stravy bol zo strany zákazníkov veľký záujem. Ľudia si veľmi dobre uvedomujú, že zdravie je to najcennejšie, čo majú. Aj preto sa na nákup práve tohto sortimentu stále častejšie zameriavajú," dodáva Lenka Mrázová.Združenie priameho predaja (ZPP) bolo založené v roku 1995 a je hlavným predstaviteľom priameho predaja na Slovensku a členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA. Jeho úlohou je obhajovať záujmy svojich členských firiem, predajcov aj spotrebiteľov.Informačný servis