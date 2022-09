Ukrajinci dosiahli taktický úspech, podľa Rosina vytlačia Rusov z pravého brehu Dnipra do dvoch mesiacov

5.9.2022 - Ozbrojeným silám Ukrajiny sa podarí vytlačiť ruské jednotky z pravého brehu rieky Dnipro do dvoch mesiacov a oslobodenie celého územia Ukrajiny môže trvať aj niekoľko rokov. Pre estónsku verejnoprávnu televíziu ERR to povedal šéf estónskeho kybernetického velenia Kaupo Rosin.

Taktický úspech

Slabiny ruskej armády

Príliš dlhá línia

Ten poznamenal, že hoci nepriateľské akcie trvajú i na frontoch v Charkovskej oblasti a Donbase, ťažiskom väčšej ofenzívy ukrajinských ozbrojených síl je Chersonská oblasť a pravý breh Dnipra.„Teraz môžeme povedať, že Ukrajinci dosiahli taktický úspech. Zároveň sami povedali, že konajú pomaly a metodicky, hľadajú slabé miesta ruských okupantov a vyvíjajú tlak na tieto slabé miesta,“ povedal Rosin.Vysvetlil, že Ukrajinci sa snažia využiť slabiny ruskej armády - zásobovanie a velenie. Rosin túto taktiku považuje v súčasnosti za najvýhodnejšiu.„Na ofenzívy väčšieho rozsahu potrebujete veľmi dobré obrnené sily, veľké množstvo tankov, obrnených vozidiel, s dobrým ovládaním. V tomto prípade musíte vedieť, kde je nepriateľ. Zdá sa, že Ukrajinci zvolili najlepšiu taktiku podľa ich možností. A teraz sa zdá, že to funguje,“ hovorí Rosin.Podľa neho Ukrajinci vytlačia Rusov z pravého brehu Dnipra do dvoch mesiacov. „Vidíme, že Ukrajinci oslobodzujú dediny každý deň. Väčšie víťazstvá by mohli byť oslobodenie Chersonu a možno aj dobytie priehrady v Novej Kachovke“.Rosin však upozorňuje, že frontová línia je stále príliš dlhá. „Prichádza zlé počasie, keď ani jedna strana pravdepodobne nebude môcť urobiť veľký pokrok. Ukrajina potrebuje čas a pomoc zo Západu. Môže to trvať mesiace a roky,“ skonštatoval.