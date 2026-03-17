Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
17. marca 2026
Príbeh jednej ženy, jednej krajiny a jedného dedičstva. Tam, kde sa rieky spájajú
Niektoré príbehy nie sú len o ľuďoch, ale aj o miestach, ktoré ich formujú.
Román Tam, kde sa rieky spájajú od Mary Alice Monroe je presne takým príbehom – hlbokým, emotívnym a nezabudnuteľným.
Príbeh sa odohráva na americkom Juhu, v malebnej oblasti Južnej Karolíny. V centre príbehu stojí žena, ktorej život sa prepletá s osudom krajiny, ktorú miluje – Eliza Riversová. Všetko sa začína v roku 1988, keď Eliza oslavuje svoje 88. narodeniny. Je poslednou strážkyňou rodinného panstva Mayfield, ktoré formovalo jej život aj identitu. Napriek vysokému veku sa odmieta vzdať kontroly nad miestom, ktoré pre ňu znamená všetko.
Jej najväčším protivníkom sa paradoxne stáva vlastný syn, ktorého záujmy sú v ostrom kontraste s jej hodnotami. Eliza stojí pred rozhodnutím, ktoré môže navždy ovplyvniť budúcnosť jej rodiny aj milovanej krajiny.
Príbeh sa postupne vracia do minulosti, na začiatok 20. storočia, keď bola Eliza ešte mladým dievčaťom. Mayfield bol vtedy miestom plným života, tradícií a rodinnej hrdosti. Eliza vyrastá obklopená krásou prírody Lowcountry – močiarov, riek a divokej zveri. Už od detstva však cíti, že nechce byť len „tichou dedičkou“. Túži po slobode, po vlastnej ceste a po živote, ktorý nebude diktovaný spoločenskými pravidlami.
Jej vášeň pre prírodu a nezávislosť ju odlišujú od očakávaní tradičnej južanskej spoločnosti. A práve tento vnútorný konflikt sa stáva jednou z hlavných línií románu.
Idylické detstvo však netrvá večne. Do života Elizy zasiahne prvá svetová vojna, ktorá prinesie bolesť, straty a zmeny, na ktoré nie je pripravená. Rodina Riversovcov čelí nielen vonkajším udalostiam, ale aj vnútorným konfliktom. Staré hodnoty sa stretávajú s novým svetom a Eliza musí nájsť svoju vlastnú cestu.
Román citlivo zobrazuje, ako vojna a spoločenské zmeny ovplyvňujú jednotlivcov aj celé generácie. Eliza sa postupne mení – z odvážneho dievčaťa vyrastá silná žena, ktorá sa nevzdáva ani v najťažších chvíľach.
Eliza Riversová patrí medzi postavy, ktoré si čitateľ zapamätá. Je tvrdohlavá, odhodlaná, no zároveň citlivá a ľudská. Počas svojho života čelí mnohým skúškam – stratám, konfliktom aj vlastným pochybnostiam. Napriek tomu sa nikdy nevzdá. Jej príbeh je o sile, vytrvalosti a odvahe ísť proti očakávaniam spoločnosti. Eliza nie je dokonalá, no práve v tom spočíva jej čaro.
Román si získal uznanie nielen čitateľov, ale aj známych autorov. Spisovateľka Elin Hilderbrand vyzdvihla čarovné opisy Lowcountry a postavy plné života. Autor William Kent Krueger označil knihu za veľkolepý príbeh, ktorý spája dušu prírody s dušou silnej ženy. Každopádne má príbeh najmä emocionálnu hĺbku, plynulý štýl a postavy, ktoré pôsobia skutočne.
Tam, kde sa rieky spájajú je prvou časťou dvojdielnej série, čo znamená, že príbeh Elizy ešte nekončí. Autorka si necháva priestor na ďalší vývoj postáv aj osudov, čo robí z knihy ešte lákavejšie čítanie. Je to pútavý román, ktorý spája históriu, rodinné vzťahy, prírodu a silné emócie do jedného uceleného príbehu.
Prečítajte si tiež
Vo veku 74 rokov náhle zomrel filmový producent, režisér a vysokoškolský pedagóg Marian Urban
Majself a Nia opäť spojili sily. Novinka „Stále dúfam“ prináša silnú emóciu aj orientálny videoklip z pieskových dún – VIDEO, FOTO