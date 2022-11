Priblížili sme sa k tomu aby Tisovu ulicu vo Varíne museli premenovať, hovorí Šimečka

Signál spoločnosti

Neúspešné referendum

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa priblížilo k tomu, aby ulice už nemohli byť pomenované po vojnových zločincoch a aby Tisovu ulicu vo Varíne museli premenovať. Vyhlásil to podpredseda Európskeho parlamentu a šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka . V Národnej rade SR dnes prešiel v prvom čítaní návrh novely zákona o obecnom zriadení z dielne PS, ktorý pripravil teológ Miroslav Kocúr a predložil poslanec Tomáš Valášek „Naša snaha napraviť dieru v legislatíve a zaviesť povinnosť premenovať ulice vojnových zločincov padla na úrodnú pôdu. Tomáš Valášek dokázal v prvom čítaní presvedčiť dostatočný počet poslancov a poslankýň, že je dôležité vyslať spoločnosti jasný a dôležitý signál," uviedol Šimečka. Za novelu zákona o obecnom zriadení v prvom čítaní hlasovalo 66 poslancov a poslankýň zo 129 prítomných. Názvy verejných priestranstiev a ulíc tak v prípade schválenia novely v druhom a treťom čítaní už nebudú niesť kontroverzné mená a uctievať predstaviteľov autoritárskych režimov. "Pevne verím, že slovenský parlament už v poslednom kroku nezaváha a povie jasné 'nie' fašizmu v našich dejinách," uzavrel Šimečka.Predkladateľ návrhu Tomáš Valášek žiada do zákona o obecnom zriadení doplniť vetu: „Neprípustné je určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenska z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej či nacistickej ideológii." Okrem toho požaduje doplniť, že toto nebude platiť, ak ide o predstaviteľov režimu, ktorí sa zapojili do odporu proti takémuto režimu.Vo Varíne v okrese Žilina sa spolu so spojenými voľbami konalo 29. novembra miestne referendum o premenovaní ulice Dr. Jozefa Tisu. Nebolo však úspešné, pretože sa ho zúčastnilo 47 percent oprávnených voličov z celkového počtu 3 036. S premenovaním ulice súhlasilo 360 ľudí, proti bolo 1 053 voličov.