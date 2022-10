Približne 20 percent vodičov odignorovalo nevidiacich na prechodoch pre chodcov. V ktorých krajoch sú vodiči najzhovievavejší?

Bezpečnosť nevidiacich na prechodoch

Pohoršil si Nitriansky kraj

Problematické reklamné pútače

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Spolu 19,1 percenta vodičov nezastavilo nevidiacim, ktorí chceli prejsť cez priechod pre chodcov. Vyplýva to zo záverov 13. ročníka Dňa bielej palice, ktorý zorganizovala vo štvrtok (13. októbra) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru.Cieľom akcie bolo upozorniť verejnosť a najmä vodičov na chodcov s bielou palicou, a tým zvyšovať ich bezpečnosť v cestnej premávke. Do dopravno-preventívnej akcie sa zapojilo 35 miest a 39 priechodov, na ktorých boli figuranti ÚNSS aj hliadky dopravnej polície.Celkovo figuranti zaznamenali 4 960 vozidiel, z toho záujem nevidiaceho prejsť cez priechod ignorovalo 945 vozidiel.„Zaznamenali sme aj milé rekordy, v Žiline, Myjave či Senici nezastavili iba dvaja vodiči. Na druhej strane, kolegyňa zo Spišskej Novej Vsi bola síce spokojná, že gro vodičov na signál nevidiaceho zastavilo, ale vodiči, ktorých policajná hliadka odstavila a upozorňovali ich na chybu, boli veľmi arogantní,“ uviedla koordinátorka Dňa bielej palice Ivana Frčová.Výsledky podľa nej prekvapili. Niektoré kraje si polepšili, iné pohoršili. Bratislavský kraj dosiahol výrazne lepší výsledok ako vlani. Tohto roku figuranti zaznamenali len 14,2 percenta vodičov, ktorí nereagovali na signál nevidiaceho, v minulom roku to bolo až 27,2 percenta vodičov.Aj zástupcovia Trnavského kraja boli spokojní, pretože na signál figuranta nereagovalo len 11,7 percenta vodičov, kým v uplynulom roku to bolo 26,2 percenta. Zhoršenie však napríklad zaznamenal Nitriansky kraj.Kým v minulom roku nezastavilo na signál figuranta len 7,1 percenta vodičov, tohto roku to bolo až 14,1 percenta. Nelichotivé štatistiky dosiahol i Prešovský kraj, a to 28,5 percenta z minuloročných 19,7 percenta vodičov.Po pandemickej prestávke sa v rámci Dňa bielej palice vrátila aj druhá línia aktivity. Hliadky Mestskej polície v Bratislave a v Banskej Bystrici sa zamerali na prekážky na reliéfnych orientačných prvkoch, teda tzv. umelých vodiacich líniách, varovných a signálnych pásoch v uliciach a v obchodných centrách.Jedným z častých problémov bolo umiestnenie reklamných pútačov či stojanov s tovarom priamo na vodiacej línii alebo v jej tesnej blízkosti. "Majiteľov prevádzok sme poučili a vysvetlili im, že pre ľudí s bielou palicou znamenajú problém v bezpečnej a plynulej chôdzi," povedala Frčová.Pracovníci ÚNSS a mestskí policajti boli spoločne v uliciach metropoly Slovenska už po tretíkrát. Aj tento rok zaznamenali predovšetkým množstvo problematicky zaparkovaných vozidiel.„Mestské policajtky a policajti sa, žiaľ, pravidelne stretávajú s porušovaním pravidiel cestnej premávky a ľahostajnosťou ľudí k potrebám a obmedzeniam iných. Aj tentokrát sme museli množstvo vodičov upozorniť a vysvetliť im, prečo nie je vhodné parkovať na vodiacich líniách, v pešej zóne či na chodníkoch,“ skonštatovala hovorkyňa Mestskej polície v Bratislave Barbora Krajčovičová. Veľkým problémom mnohých miest vrátane mestropoly sú aj nesprávne zaparkované kolobežky.