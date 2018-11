Pribúda počet nemocenských dávok ošetrovné

Ilustračné foto. Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - V jesenných mesiacoch sa pravidelne zvyšuje počet ľudí, ktorí poberajú nemocenskú dávku ošetrovné. V októbri 2018 ich Sociálna poisťovňa vyplatila 11.231 v priemernej výške 104,68 eura. V medziročnom porovnaní je to o 1365 vyplatených dávok ošetrovného viac, keďže v októbri 2017 poisťovňa zaslala poistencom 9866 dávok ošetrovného v priemernej výške 94,65 eura.Najmenej dávok ošetrovné bolo v tomto roku vyplatené za mesiac august, a to 9808, vlani to bolo takisto v mesiaci august, kedy ich bolo 8888.Informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa po splnení stanovených podmienok poskytuje poistencovi, u ktorého vznikla potreba celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela, resp. manželky. Poskytuje sa najviac desať dní.