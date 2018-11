Trnavská arcidiecézna charita štartuje zbierku potravín

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 21. novembra (TASR) – V desiatich hypermarketoch Tesco budú robiť zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) od štvrtka 22. do soboty 24. novembra zbierku trvanlivých potravín pre sociálne slabších. Darcovia môžu prispieť aj hygienickými potrebami.uviedol za TACH Juraj Juríček. Spolu s dobrovoľníkmi budú zbierať dary v Trnave, v Hlohovci, Piešťanoch, Galante, Šali, Pate, Dunajskej Strede, Veľkom Mederi a v Novom Meste nad Váhom.Ľudia v núdzi prichádzajú žiadať o pomoc do Centier pomoci človeku alebo do farských charít.dodal riaditeľ TACH Miroslav Dzurech. Vďaka Potravinovej zbierke naplnila vlani TACH svoje sklady 10 tonami potravín a drogérie v hodnote 16.000 eur. Pri jej organizácii pomohli tri stovky dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali takmer 10.000 hodín.