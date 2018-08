Pribula: Automobilky môžu zle vnímať chýbajúcu diaľnicu západ–východ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. augusta (TASR) – Na východnom Slovensku je priestor pre automobilku, pričom ako negatívum SR môžu podniky vnímať neexistujúce diaľničné prepojenie medzi východom a západom. Pre TASR to uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Ján Pribula. Zároveň dodal, že v strednej a východnej Európe chýba výroba ťažších úžitkových vozidiel.Slovensko môže podľa Pribulu automobilkám ponúknuť stabilitu reprezentovanú členstvom v Európskej únii (EÚ), Severoatlantickej aliancii (NATO) a eurozóne. Dôležité sú pritom aj skúsenosti s automobilovou výrobou a rozvinutý dodávateľský systém, skonštatoval.podotkol Pribula.V súvislosti s rozhodnutím automobilky BMW stavať nový závod v maďarskom Debrecíne uviedol, že južný sused SR sa môže prezentovať reálnymi úspešnými projektmi spolupráce priemyslu a akademickej obce v oblasti vedy a aplikovaného výskumu a vývoja.myslí si Pribula, podľa ktorého je kvalifikácia a dostupnosť pracovnej sily v Maďarsku aj na Slovensku na približne rovnakej úrovni. Podobne je to podľa neho aj so štátnou pomocou, ktorá musí spĺňať kritériá stanovené EÚ.