V obci Sveržov sa snažia zachovať pôvodné odrody jabĺk

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ján Siman Ilustračné foto. Foto: TASR/Ján Siman

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sveržov 11. augusta (TASR) – Obec Sveržov v Bardejovskom okrese chce, aby i ďalšie generácie obyvateľov okúsili jablká, aké pestovali ich predkovia. Vysadili tam preto pôvodné odrody jabloní. Obec má však i ďalšie plány v oblasti investícií."Máme zozbierané tradičné, pôvodné, desaťročiami overené ovocné stromy. Myslím, že ich je dokopy asi 35. Ovocné stromy sme vysadili v priestore, ktorý spája obec. Smial som sa, že niekde postavili múr, aby oddelili Rómov od majority, a my sme postavili múr, ktorý je široký 80 metrov, vysoký síce je dva a pol metra, ale je to ovocný sad, ktorý nie že oddeľuje rómsku osadu od majority, ale ju spája," uviedol pre TASR starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch.Sveržov získal na realizáciu svojho projektu viac ako 44.800 eur. Využil možnosť zapojiť sa do cezhraničného mikroprojektu v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 – 2020, jeho partnerom je poľská Gmina Lipinki. Finančná podpora pochádza z Fondu mikroprojektov – Strešného projektu Spája nás príroda a kultúra, na ktorom spolupracuje Prešovský samosprávny kraj a Zväzok Euroregión Tatry.V týchto dňoch v obci panuje čulý stavebný ruch. Rekonštruujú tam materskú školu (MŠ), na ktorú im podľa starostu prispelo Ministerstvo vnútra SR. "Oficiálne sme mali v MŠ 14 detí, neoficiálne bolo trocha viac v rámci možností, ktoré nám umožňuje legislatíva. Teraz by sme mali navýšiť počet detí na 34, čiže jedna trieda sa nám navýši v MŠ, od septembra by sa to malo spustiť," vysvetlil Ceľuch.Ako povedal, majú za sebou aj úspešný projekt – pozemkové úpravy, ktoré zahŕňali výstavbu komunikácií a poľných ciest. "Poľná cesta je zároveň spojnicou medzi obcou Kurov a Sveržov, následne nadväzuje na trasu Bardejov – Krynica v Poľsku. Štátna cesta zároveň slúži aj ako cyklochodník. Využívajú ho cyklisti, ako aj mladé rodiny na prechádzky s deťmi," doplnil Ceľuch."Podarilo sa nám postaviť druhý most v obci v hodnote približne 660.000 eur. V minulom roku sme ho spustili do prevádzky. Boli sme úspešní v žiadosti o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá takisto práve prebieha, je vo finálnej podobe, čoskoro ju odovzdáme do užívania," priblížil Ceľuch.Chceli by tiež zrekonštruovať kultúrny dom, kde plánujú vymeniť podlahy, strechu, rozšíriť pódium a inštalovať klimatizáciu. Znova sa chcú uchádzať aj o dotáciu na výstavbu chodníkov, keďže v minulosti neboli úspešní.Obec má podľa Ceľucha v súčasnosti 624 obyvateľov a jej ročný rozpočet predstavuje približne 300.000 eur. "Celkový rozpočet obce, sme mali cez milión eur, s tým, že tam boli pozapájané investičné akcie, ktoré máme v obci a rozpočet spoločného obecného úradu, ktorý je naviazaný na náš rozpočet," dodal Ceľuch.