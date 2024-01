Príbuzní izraelských rukojemníkov narušili zasadnutie v parlamente, požadovali ich prepustenie

22.1.2024 (SITA.sk) - Príbuzní rukojemníkov, ktorých v októbri pri útoku na Izrael unieslo militantné hnutie Hamas, v pondelok narušili zasadnutie finančného výboru v izraelskom parlamente a požadovali, aby politici urobili viac pre zabezpečenie ich prepustenia. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Nebudete tu sedieť, zatiaľ čo oni tam umierajú,“ písalo sa na jednom z transparentov, ktoré mala viac ako desiatka ľudí, čo sa pretlačila na stretnutie výboru. „Takto to nemôže ísť ďalej. Mali by ste to vedieť. Takto to nemôže pokračovať. Nebudete tu sedieť, kým tam zomierajú naše deti,“ kričal jeden z protestujúcich.Nie sú správy o tom, že by v parlamente, niekoho zatkli, informuje CNN.Izraelská polícia uviedla, že desiatky demonštrantov blokovali vstup do parlamentu, čím narúšali verejný poriadok. Po tom, čo odmietli odísť, polícia nariadila rozptýlenie. Tí, ktorí narúšali verejný poriadok, boli podľa policajného vyhlásenia premiestnení späť do protestnej zóny, aby sa umožnilo zákonné pokračovanie protestu.