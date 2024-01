Pevnú vôľu pri predsavzatiach preverí už prvý mesiac v roku

Stres odvykaniu nepomáha

Pozor na decht

Unikátny dizajn, špičková technológia a lepšia voľba

22.1.2024 (SITA.sk) -Podľa odborníkov vytvorenie pozitívneho návyku trvá približne 21 dní. Ak dospelý fajčiar vydržal bez cigarety počas tohto obdobia, je na najlepšej ceste zbaviť sa zlozvyku úplne. Zmena k lepšiemu však ani potom nemusí byť jednoduchá. O ďalšom priebehu rozhodne pevná vôľa, vytrvalosť a aj to, ako je abstinujúci dospelý fajčiar schopný odolávať vypätejším situáciám počas bežných dní, alebo naopak, či si cigaretu nespája s poobedným relaxom.Nedostatok spánku, prepracovanosť, ale aj zbytočne vysoko nastavené očakávania sú živnou pôdou pre život v strese, a ten môže byť jedným z hlavných spúšťačov fajčenia. Platí, že ak chýba psychická pohoda, odvykanie od tohto návyku je oveľa náročnejšie. Pod stresom dospelý fajčiar siaha po cigarete častejšie a v prípade abstinencie dokonca hrozí návrat k fajčeniu. Ak sa mu zatiaľ nedarí zbaviť klasických cigariet úplne, pomôcť môže menej riziková bezdymová alternatíva.Jedným z pretrvávajúcich mýtov je, že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu – spôsobuje samotný nikotín. Existuje pritom všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní tabaku. Takto vzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Nikotín ako stimulant síce vyvoláva závislosť, a preto nie je bez rizika, avšak jeho účinky nie sú karcinogénne. A aj keď je najlepšie prestať s fajčením a užívaním nikotínových výrobkov úplne, nie vždy to ide ľahko. Bezdymové alternatívy vďaka unikátnej technológii a vede dokážu dospelého fajčiara posunúť k pozitívnejšej zmene a môžu pomôcť zbaviť sa cigariet a dymu navždy.IQOS ILUMA a jej limitovaná edícia STARDRIFT zaujme holografickými vzormi inšpirovanými vesmírom a súhvezdiami. Pri použití zariadenia nedochádza k spaľovaniu tabaku, pretože produkuje aerosól, ktorý je bez zápachu a obsahuje výrazne menej škodlivých látok ako klasické cigarety. IQOS ILUMA je tak lepšou voľbou ako klasické cigarety.Limitovaná edícia STARDRIFT ponúka tri variácie od prémiovej ILUMA PRIME až po zariadenie "všetko v jednom" ILUMA ONE.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.