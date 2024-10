Príbuzný podpredsedu parlamentu Štefan Žiga je vinný z úplatkárstva, dostal peňažný trest 100-tisíc eur (video)

Prokurátor navrhol vyšší trest

Svedok nevedel vysvetliť rozpory

7.10.2024 (SITA.sk) - Podnikateľ Štefan Žiga , ktorý je príbuzným súčasného podpredsedu parlamentu Petra Žigu , je vinný z trestného činu podplácania.Rozhodol o tom v pondelok samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Milan Cisárik, pričom obžalovanému uložil peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Ak by ho obžalovaný nezaplatil, sudca určil náhradný trest jeden rok väzenia. Pondelkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné.Prokurátor Peter Kysel vo svojej záverečnej reči navrhol pre podnikateľa stíhaného pre trestný čin podplácania vzhľadom na novelizáciu trestných kódexov peňažný trest 150-tisíc eur. V prípade, že by sumu neuhradil, prokurátor navrhol náhradný trest 15 mesiacov väzenia.Podľa obžaloby Žiga podplácal bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka , pričom mu odovzdal 85-tisíc eur. Obžalovaný obvinenia odmieta.Ako sudca zdôraznil v odôvodnení rozsudku, výpovediam svedka Bernarda Slobodníka je možné uveriť, nie je v nich žiaden podstatný rozpor.„Súd sa podrobne zaoberal všetkými výhodami, ktoré dostal svedok Slobodník,“ povedal Cisárik s tým, že svedkovi podľa neho nebola poskytnutá žiadna neoprávnená výhoda. Žiga je na druhej strane podľa vlastných slov presvedčený, že Slobodníka v priebehu pojednávania obhajoba usvedčila z klamstva.„My máme ze to, že Bernard Slobodník klamal,“ skonštatoval pre média s tým, že svedok nevedel vysvetliť rozpory vo výpovediach.Štefan Žiga bol pôvodne obvinený, že odovzdal úplatky v sume 175-tisíc eur. Tie mali v období rokov 2016 až 2020 smerovať bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi Vo veci podplácania Makóa však nakoniec Generálna prokuratúra SR prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku zrušila Žigovi obvinenie. Peniaze pre Slobodníka sa mali týkať vyšetrovania kauzy známej ako Valčeky , v ktorej išlo o nadmerné odpočty DPH.