Fico sa pri Užhorode stretol so Šmyhaľom, rokovali o obnove Ukrajiny a témou bol aj jej vstup do Únie

7.10.2024 (SITA.sk) - Slovenská a ukrajinská vláda sa stretli v blízkosti mesta Užhorod. Pre ministrov i premiérov išlo aj o príležitosť zhodnotiť posun v spoločných projektoch, na ktorých sa dohodli na jar počas rokovania v Michalovciach.O stretnutí informuje Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR Smer-SD ) vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil dôležitú rolu rozvoja pohraničných regiónov a jeho pozitívne dopady na oboch stranách hraníc. V tomto smere podľa slovenského premiéra vnímame aj budúcu rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny."Chceme s vami spolupracovať tam, kde je to reálne a kde vieme byť maximálne užitoční," uviedol Fico. Avizoval tiež prípravu ďalšieho balíka materiálnej a humanitárnej pomoci slovenskou vládou.Na svojho ukrajinského kolegu Denysa Šmyhaľa apeloval, aby spresnil požiadavky Ukrajiny pred blížiacou sa zimou, a tak mohla byť pomoc zo strany Slovenska čo najefektívnejšia.Predseda vlády SR v súvislosti s tým avizoval, že Slovensko bude pokračovať v núdzových dodávkach elektriny pre Ukrajinu. Zároveň má v pláne otvoriť tému energetickej pomoci pre nášho východného suseda na pôde Európskej únie „Slovensko rovnako pripravuje aj vojenskú pomoc Ukrajine zameranú na nesmrtiace prostriedky," informovali z úradu vlády.Fico, podobne ako v minulosti, akcentoval plnú podporu Slovenska pre vstup Ukrajiny do Európskej únie . SR tiež Ukrajine ponúka svoje skúsenosti s prístupovými rokovaniami.„Sme solidárni s Ukrajinou a želáme vám čo najrýchlejší mier. Ten mier musí byť spravodlivý, udržateľný, musíte mať bezpečnostné záruky a predovšetkým musí byť rešpektovaná územná integrita Ukrajiny. A v tomto duchu budeme podporovať všetky mierové iniciatívy, ktoré by mohli smerovať k tomuto cieľu," uviedol premiér Fico.