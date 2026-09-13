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13. septembra 2026
Majstrami SR v cestnom behu na 10 km v Prievidzi sa stali Mihalov a Kuriačková
Majstrovstvá Slovenska sa bežali ako súčasť podujatia Brose Night Run, ktoré ovládol v rekorde podujatia i v najlepšom výkone na území Slovenska Etiópčan Melkeneh Azize.
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Bežec Adam Mihalov sa stal majstrom Slovenska v cestnom behu na 10 km na šampionáte v Prievidzi. Tridsaťštyriročný atlét triumfoval časom 31:40 min a skompletizoval tak svoju medailovú zbierku v tejto kategórii.
Mihalova doplnili na pódiu obhajca titulu Mário Košút, ktorý zaostal za zlatom o štyri sekundy, a bronzový Filip Kubík. Medzi ženami sa z titulu majsterky Slovenska premiérovo tešila Ivana Kuriačková, ktorá časom 34:13 min zlepšila národný výkon roka. Víťazný čas ju posunul na 6. miesto historických tabuliek Slovenska. Striebro získala dvojnásobná šampiónka Žofia Hujsová a bronz patril obhajkyni titulu Veronike Páleníkovej, pre ktorú to bola už šiesta medaila z tohto podujatia.
Majstrovstvá Slovenska sa bežali ako súčasť podujatia Brose Night Run, ktoré ovládol v rekorde podujatia i v najlepšom výkone na území Slovenska Etiópčan Melkeneh Azize. Ten si časom 27:40 min zlepšil o štyri sekundy svoje osobné maximum. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ).
Foto: Peter Sobek
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