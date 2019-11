Príchod Sinterklaasa do Holandska sprevádzali demonštrácie

Obrovská socha Sinterklaasa (sv. Mikuláša) je pred mestskou radnicou v belgickom meste Sint-Niklaas, foto z archívu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 16. novembra (TASR) - Holandská polícia v sobotu zadržala viacerých členov miestnej vetvy islamofóbnej skupiny Pegida vrátane jej lídra Edwina Wagensvelda, ktorí v meste Apeldoorn protestovali proti slávnostnému príchodu holandskej verzie sv. Mikuláša - Sinterklaasa.Oslavy príchodu sv. Mikuláša sa v Holandsku začínajú v druhú novembrovú sobotu, keď sa Sinterklaas, ktorý žije v Španielsku, na lodi priplaví do niektorého z holandských prístavov. Tento rok sa jeho slávnostné privítanie uskutočnilo v meste Apeldoorn.Do Holandska prichádza v sprievode svojho sluhu známeho ako Zwarte Piet (Čierny Peter), ktorý deti zabáva a tie neposlušné zoberie do vreca a odvezie na rok do Španielska.Táto tradícia sa v posledných rokoch stala predmetom sporov: na jednej strane sú viaceré organizácie na ochranu ľudských práv, ktoré tvrdia, že biely Mikuláš a jeho čierny sluha pomáhajú živiť rasistické stereotypy z čias koloniálnej éry Holandska; na druhej strane sú tí jednotlivci a hnutia, ktorí sa domáhajú zachovania tejto tradície v jej pôvodnej podobe.Tento rok sa príchod Sinterklaasa a jeho pomocníkov odohral za aktívnej účasti členov a sympatizantov xenofóbneho hnutia Pegida, ktorí sa prezliekli za Čiernych Petrov, aby podporili zaužívaný zvyk.V šiestich mestách Holandska sa však v sobotu konali aj zhromaždenia podporovateľov myšlienky zbaviť Sinterklaasa jeho Čierneho Petra, ktorého vnímajú ako symbol otroctva a diskriminácie ľudí inej ako bielej pleti.Holandské deti dostávajú darčeky od Sinterklaasa 5. decembra. Nachádzajú ich predo dverami domu, na ktoré predtým Mikuláš silno zabúcha.Samotné vianočné oslavy sú v Holandsku oddelené od darčekovej tradície. Vianočný deň - 25. december - je v znamení voľna a pokoja a dôrazu na medziľudské vzťahy. Holandské deti veria, že v ten deň do ich domovov prichádza, Kerstman, ktorý pochádza z Laponska vo Fínsku a väčšinou im prináša rôzne sladkosti.