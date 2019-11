Sympatizanti lídra venezuelskej opozície sa chcú inšpirovať Bolíviou

Juan Guaidó, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 16. novembra (TASR) - Tisíce stúpencov vodcu venezuelskej opozície Juana Guaidóa sa v sobotu vydali do ulíc Caracasu, aby žiadali odstúpenie prezidenta Nicolása Madura, ktorý zasa zhromaždil svojich priaznivcov na inom mieste v hlavnom meste.Demonštranti opozície mali v rukách vlajky a transparenty so sloganmi akoči, kde sa tamojší prezident Evo Morales tento týždeň vzdal funkcie v súvislosti s obvineniami z volebných podvodov.Guaidó, ktorého ako dočasného prezidenta uznáva asi 50 krajín sveta, vo svojom tvíte o sobotňajších zhromaždeniach napísal, žepričom svoj text doplnil fotografiami z proopozičných mítingoch v iných venezuelských štátoch vrátane Méridy, Zulie a Falcónu.Účastníci zhromaždenia v Caracase sa pre agentúru AFP vyjadrili, že prišliAgentúra AFP konštatovala, že na akcii opozície sa v Caracase zišlo asi 5000 ľudí, čo je veľmi vzdialené desiatkam tisíc ľudí, ktorí svojho času v uliciach mesta vyjadrovali podporu Guaidóovi a ďalším predstaviteľom opozície.Guaidó podľa AFP doteraz nedokázal využiť počiatočnú dynamiku, ktorá sa vytvorila, keď sa v januári vyhlásil za úradujúceho prezidenta krajiny ničenej krízou.Jeho tábor je presvedčený, že prezidentské voľby v roku 2018, ktoré Madura potvrdili v úrade hlavy štátu, boli zmanipulované. Preto Guaidó vyzval Madura - politického dediča zosnulého prezidenta Huga Cháveza -, aby vypísal nové prezidentské voľby.Na inom mieste Caracasu sa v sobotu zišli stovky Madurových sympatizantov - chávistov -, ktorí skandovali aj na podporu Evovi Moralesovi.Maduro vo svojom prejave varoval, že nebude tolerovať snahy o napodobnenie udalostí, ktoré sa odohrali v Bolívii a ktoré označil za štátny prevrat. Protesty ľudí proti výsledkom volieb v Bolívii totiž vyústili do tlaku na Moralesov odchod z krajiny do exilu, ktorý mu poskytlo Mexiko.Ako informovala agentúra AFP, neznámi muži v piatok prenikli do sídiel Guaidóovej strany vo východnej časti Caracasu a vzali odtiaľ bezpečnostné kamery, počítače, hotovosť a osobné doklady.Dočasná bolívijská prezidentka Jeanine Áňezová v sobotu v metropole svojej krajiny La Paz apelovala na Guaidóa, aby oslobodil Venezuelu.uviedla vo videu vysielanom naživo v štátnej televízii.