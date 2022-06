Pridajte sa k My Drop Matters, pridajte sa k superhrdinom!

Prečo sa zapojiť do kolektívneho darcovstva?



Kolektívne darovanie vo firme je vlastne tímbilding, ktorí spojí vašich zamestnancov viac ako akákoľvek párty.



Ako štandardnú súčasť každého transfúzneho odberu každý darca zároveň absolvuje pravidelnú a detailnú lekársku prehliadku – zdravotný benefit, ktorý firmu nič nestojí.



Zapojíte svoju firmu a vašich zamestnancov do celospoločensky prospešnej aktivity.



Získate dobrý pocit, ktorý sa nedá kúpiť.



Vyšlete signál smerom na partnerov a budúcich zamestnancov, že altruistický prístup je súčasťou firemnej kultúry.



Pred niekoľkými rokmi vážne ochorel člen našej rodiny. Dovtedy zdravý, 38-ročný muž so životom pred sebou bol zo dňa na deň diagnostikovaný s nádorovým ochorením v terminálnom štádiu. Keďže urgentne potreboval krvné transfúzie, zorganizovali sme u nás vo firme prvý kolektívny odber, do ktorého sa zapojilo niekoľko kolegov. Asi s ročným odstupom sa situácia zopakovala a počas rizikového pôrodu potrebovala krvné transfúzie ďalšia členka najbližšej rodiny. Vtedy vznikla myšlienka pravidelného kolektívneho darovania a tiež iniciatívy, prostredníctvom ktorej chceme osloviť ostatné firmy," opisuje Peter Vaško.a jej iniciátorov je predovšetkým šírenie myšlienky kolektívneho darcovstva krvi, šírenie povedomia o dôležitosti darcovstva krvi ako takého, zvyšovanie povedomia o nenahraditeľnosti krvi a jej dôležitosti pre každodennú záchranu ľudských životov. Význam má každá kvapka krvi. Nemusí to byť korporácia. Je žiaduce, aby sa zapájali aj menšie, ale aj úplne malé firmy s pár ľuďmi. Rozširovanie darcovskej základne, teda nábor prvodarcov je pritom nesmierne dôležitý.Logoje prístupné na www.mydropmatters.com na stiahnutie a voľné použitie na tričká/nálepky/mailingové a iné aktivity každému, kto sa chce k iniciatíve pripojiť, bez potreby registrovania sa. Firmy aj organizácie môžu v komunikácii využiť aj hashtag. Logá z darovania zapojených firiem budú uverejnené v prípade ich záujmu na webstránke iniciatívy, fotografie tímov z darovania budú zase pridané na sociálne siete iniciatívy Facebook "Počas posledného kolektívneho odberu v januári 2020 darovalo krv 51 zamestnancov zo siedmich našich pobočiek v štyroch štátoch, ako sú Slovensko, Srbsko, India, Egypt , z toho bolo až 28 prvodarcov. Zapojiť sa ich chcelo až 63, avšak pre nevyhovujúci zdravotný stav 12 z nich darovanie nebolo umožnené. Dôkladná preventívna prehliadka a krvné testy sú súčasťou každého transfúzneho odberu. Chceli by sme povzbudiť aj iné firmy, aby išli do toho a zapojili sa do kolektívneho darcovstva. Má to veľký spoločenský i individuálny význam a v neposlednom rade takáto aktivita neuveriteľne posilní vzťahy medzi zamestnancami. Je to pre nás vždy silný zážitok," vysvetľujeDarcovstvo je nesmierne dôležité pre hladké fungovanie zdravotníctva a kolektívne darcovstvo je z pohľadu firmy skvelou príležitosťou dať signál partnerom či budúcim zamestnancom, že altruistický prístup je súčasťou jej firemnej kultúry. Práve firmy majú pri organizovaní kolektívneho darovania krvi obrovskú skrytú silu. Kolektívne darovanie krvi formou mobilného odberu zabezpečuje Národná transfúzna služba SR , ktorá krvou zásobuje väčšinu slovenských nemocníc. Aj malé firmy s niekoľkými zamestnancami sa môžu objednať priamo cez NTS SR na konkrétny dátum a čas a ísť spoločne ako tím darovať krv do jedného z odberných miest."Každé odberové pracovisko NTS SR má svoju mobilnú odberovú jednotku, ktorá je schopná prísť priamo za zamestnancami, a tí môžu darovať krv aj v pohodlí svojej firmy. Korporácie, menšie firmy, ale aj obce, dediny, športové zväzy či školy túto možnosť darovania krvi vítajú a využívajú, o čom svedčí rezervácia termínov mobilných odberov na niekoľko mesiacov dopredu," dodáva