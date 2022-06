Súdna rada SR si od svojho vzniku prešla búrlivým obdobím, justíciu poznačila korupcia a toxické vzťahy

Búrlivý vývoj Súdnej rady

Zasahovanie do súdnictva

Zákon o Súdnej rade SR , ktorý upravuje fungovanie najvyššieho orgánu správy súdnictva, bol za 20 rokov svojej existencie novelizovaný už 29-krát.V prejave pri príležitosti 20. výročia vzniku rady to uviedol jej predseda Ján Mazák . Tento počet podľa neho dokazuje „legislatívnu neistotu pri hľadaní viacerých odpovedí".„Súdna rada prešla za prvých 20 rokov pomerne búrlivým a otvorene povedané rozporuplným vývojom," povedal Mazák s tým, že v minulosti boli na pôde rady odmietané akékoľvek kritické hlasy niektorých členov.Zároveň pripomenul roky 2018 až 2020 spojené s odhaľovaním korupcie a toxických vzťahov v súdnictve. Tieto udalosti podľa neho zasiahli do istej miery aj súdnu radu.„V konečnom dôsledku viedli k podstatnej zmene jej zloženia, pričom zmeny pokračovali aj v nasledujúcich rokoch," skonštatoval. Zároveň Mazák doplnil, že chyby, omyly a zlé rozhodnutia rady by mali byť zdrojom poučenia.Pokiaľ ide o pohľad od budúcnosti, ostáva podľa Mazáka naďalej povinnosťou rady upozorňovať na nelegitímne zásahy do súdnej moci.„Žiadny orgán štátnej moci, ktorý nedisponuje súdnou mocou, nie je oprávnený ignorovať, nevykonať alebo nahrádzať svojimi právnymi názormi súdne rozhodnutia," dodal Mazák.