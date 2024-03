Príde k nám David Ellefson, spoluzakladateľ slávnych Megadeth!

4.3.2024 (SITA.sk) - Do veľkej štvorky legiend thrash metalu patrí okrem Metallici aj skupina Megadeth. Popri lídrovi a spevákovi Dave Mustainovi je fanúšikom dobre známy aj basgitarista David Ellefson, dnes už bývalý člen. Obaja sú údajne zakladateľmi slávnej kapely, hoci prvý z Davidov to druhému upiera. Okolnosti Ellefsonovho kontroverzného a nedobrovoľného odchodu sú tiež dostatočne známe. Venujme sa ale hudobnej stránke. David popri Megadeth hral ako hosť na nahrávkach slávnych kolegov ako Soulfly, Ministry, GUS G, účinkoval v rôznych projektoch ako F5, The Lucid, alebo aj Ellefson, ktorý nahral s gitaristom Andym Martognellim a Jeffom Scottom Sotom. David Ellefson má bohatý hudobný katalóg a preto nebol problém zostaviť playlist koncertného programu ako mix skladieb Megadeth a sólovej tvorby. Na poste sólového gitaristu budeme vidieť a počuť Andrea Martongelliho, ktorý sa v roku 2022 popri Davidovi a Jeff_Scott Sotovi podieľal na sólovom albume "Vacation in the Underworld".Na turné pod názvom "Basswarrior" sa "ELLEFSON" u nás predstaví v marci hneď na troch koncertoch 15.3. vo Vrútkach - RC Mlyn, 16.3. v Košiciach - Collosseum a 17.3. v Bratislave – Randale.Informačný servis